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Прорив колектора поблизу Бурштинської ТЕС: навколишнє середовище не постраждало — "ДТЕК Енерго"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 грудня, 22:44
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Жодного негативного впливу підтверджено не було
Аварія не завдала шкоди навколишньому середовищу/Колаж: Сьогодні
Аварія не завдала шкоди навколишньому середовищу/Колаж: Сьогодні

Негативного впливу на навколишнє середовище в результаті прориву колектору промливневих вод на території колишньої пожежної частини ВПЧ-12, що знаходиться поблизу Бурштинської ТЕС, не зафіксували.

Про це повідомили в компанії "ДТЕК Енерго".

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Деталі

"Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води. По якості на цій ділянці вона відповідала сирій воді водосховища", — йдеться в заяві компанії.

Як наголосили в компанії "ДТЕК Енерго", прорив колектора промливневих вод не має нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці.

"Відтак забруднення підтопленої води відходами не могли мати місце", — стверджують в компанії.

Робота Луганської ТЕС під загрозою

Через блокування постачання вугілля зі сторони Російської Федерації на Луганську ТЕС подальша робота станції знаходиться під загрозою.

"В кінці жовтня "ДТЕК Енерго" вдалося наростити обсяги вугілля для роботи станції протягом 1,5 місяців. Але поки Російська Федерація не зніме обмеження на постачання вугілля в Україну, станція не зможе поповнювати свої запаси. Станом на 30 листопада на складах станції знаходиться 38 тис. тонн вугілля, при роботі одним блоком вугілля вистачить на 16 діб", — наголошують в "ДТЕК Енерго".

З 1 листопада Російська Федерація заблокувала постачання енергетичного вугілля в Україну. Станція не має фізичної можливості отримувати вугілля залізницею окрім як з території Росії. Для економії палива та забезпечення безперебійної роботи підприємства станція була вимушена перейти на роботу одним блоком.

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