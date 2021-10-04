Прощання з поліцейським та арешт всіх підозрюваних: що відомо про резонансне вбивство в Чернігові

Всього у цій справі арештували п'ятьох людей, чотирьох з них – за підозрою в умисному вбивстві

У Чернігові заарештували підозрюваних у вбивстві. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові сьогодні суд арештував всіх підозрюваних, які проходять по справі вбивства поліцейського Артура Єрохіна. Вони будуть в СІЗО щонайменше два місяці.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікували за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством.

Що сталося?

В ніч з суботи на неділю на вулиці Незалежності четверо хлопців 16-18 років влаштували бійку з двома поліцейськими. Правоохоронці перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловік в реанімації. Що саме стало причиною жорстокого нападу – поліцейські ще з'ясовують.

Кого підозрюють?

За побиття поліцейських затримали чотирьох жителів Чернігова. Наймолодшому підозрюваному 16 років, ще двом – по 17 років, а найстаршому – 18.

Ще одну людину, Володимира Варенка, підозрюють у грабежі – він вкрав сумку. Деснянський районний суд арештував його на два місяці. До слова, його і раніше притягували до відповідальності за крадіжку.

Чоловік, який підозрюється у грабежі одного з поліцейських. Фото: Суспільне Чернігів

Хто спровокував бійку?

У спільноті "Любимый Чернигов" опублікували відео, на якому видно, що загиблий поліцейський Артур Єрохін нібито перший поліз в бійку.

Чоловік у сірій кофті (Єрохін) підійшов до групи молодих людей, що сиділи під магазином, і почав штовхати хлопця. Потім сталася бійка.

Водночас, в мережі також розміщене відео, де видно, що співробітники магазину та свідки жодним чином не реагують на конфлікт.

Вбивати не хотіли

Один з підозрюваних, Дмитро Тунік, сьогодні намагався переконати суд, що початку конфлікту він не бачив, а сам він – лише свідок. Удари Артуру Єрохіну, з його слів, завдавали троє: Ярослав, Олександр та Ілля.

"Ілля завдав найбільше ударів. Бив у голову 7 разів, це те, що я бачив. Я був такий же свідок, як і інші люди, що були поруч. Тоді їх, виходить, так само треба судити за те, що вони не надавали допомогу", – сказав Тунік.

За його словами, вбивати поліцейського вони не хотіли.

"Чому пішов з місця події? Був упевнений, що обидва живі, ми це перевірили. Ми ніяк не хотіли смерті, взагалі", – сказав Дмитро Тунік.

Першого підозрюваного взяли під варту. Фото: поліція Чернігівської області

З Артуром Єрохіним прощалися сьогодні

Паралельно з тим, як суд обирав запобіжні заходи підозрюваним, рідні проводжали поліцейського в останню путь. На похорон прийшло кілька сотень людей, серед них – багато поліцейських.

Як пише "Час Чернігівський", колеги вбитого розповіли, що обидва поліцейських мали за кілька днів вийти з відпустки на роботу. Правоохоронці вважають, що трагедії можна було уникнути, якби свідки інциденту покликали на допомогу. Людська байдужість зіграла рокову роль.

У загиблого Артура Єрохіна залишилася дружина та двоє дітей.

На прощання з поліцейським прийшли сотні людей. Скріншот з відео Час Чернігівський

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