Русский
$ 27,93
33,28
  1. Новини України

Просто ню: що розповіла по прильоту "гола" дівчина з Дубаї

13 квітня, 05:35

Юлія Безпечна , Зоряна Степаненко

Вночі до Києва прилетіли одинадцять українок, які "прославилися" участю в оголеній фотосесії в Арабських Еміратах

Пізно вночі 13 квітня в Бориспіль прибув літак з Дубаї з українськими моделями, затриманими та депортованими з ОАЕ через "голу" фотосесію. Одна з них розповіла кореспонденту "Сьогодні", що насправді сталося.

Реклама

Мініатюрна блондинка в чорній шкіряній куртці неохоче йде на контакт. Це одна з дванадцяти затриманих за фото в оголеному вигляді – візажистка Катерина Кащенко.

Катерина Кащенко

Катерина Кащенко / Фото: Скріншот из Daily Mail

"Просто ню-фотографії, нічого іншого", – коротко відповіла вона на запитання, що ж все-таки дівчата робили в Дубаї.

Щодо умов, в яких утримували дівчат в ОАЕ після затримання, то за її словами, вони були "жахливими".

Реклама

З рештою дівчат, що прилетіли у вівторок, поговорити не вдалося – всі вони від виду камер розбіглися.

Згідно з нашими джерелами, сьогодні до Києва прилетіли одинадцять українок, ще в однієї виявили коронавірус, тому вона прилетить пізніше.

Нагадаємо, 4 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі Дубаї Марина. Про скандал стало відомо після того, як очевидці з сусіднього хмарочоса виклали в соцмережі відповідне відео.

Пізніше стало відомо, що серед дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі готелю в Дубаї, були громадянки України, усіх їх депортували з ОАЕ.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ОАЕ Дубаї українки оголені
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президента
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президентаВлада
"Йде серйозне похолодання": синоптик попередила про погіршення погодиУкраїна
Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок вгору
Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок вгоруФінанси
По-весняному тепло і сонячно: синоптики обрадували прогнозом погоди (карта)
По-весняному тепло і сонячно: синоптики обрадували прогнозом погоди (карта)Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти