Просто ню: що розповіла по прильоту "гола" дівчина з Дубаї

Пізно вночі 13 квітня в Бориспіль прибув літак з Дубаї з українськими моделями, затриманими та депортованими з ОАЕ через "голу" фотосесію. Одна з них розповіла кореспонденту "Сьогодні", що насправді сталося.
Мініатюрна блондинка в чорній шкіряній куртці неохоче йде на контакт. Це одна з дванадцяти затриманих за фото в оголеному вигляді – візажистка Катерина Кащенко.
Катерина Кащенко / Фото: Скріншот из Daily Mail
"Просто ню-фотографії, нічого іншого", – коротко відповіла вона на запитання, що ж все-таки дівчата робили в Дубаї.
Щодо умов, в яких утримували дівчат в ОАЕ після затримання, то за її словами, вони були "жахливими".
З рештою дівчат, що прилетіли у вівторок, поговорити не вдалося – всі вони від виду камер розбіглися.
Згідно з нашими джерелами, сьогодні до Києва прилетіли одинадцять українок, ще в однієї виявили коронавірус, тому вона прилетить пізніше.
Нагадаємо, 4 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі Дубаї Марина. Про скандал стало відомо після того, як очевидці з сусіднього хмарочоса виклали в соцмережі відповідне відео.
Пізніше стало відомо, що серед дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі готелю в Дубаї, були громадянки України, усіх їх депортували з ОАЕ.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк