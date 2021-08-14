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СЬОГОДНІ Новини України

Протест Нацкорпусу під Офісом президента і свято Маковея – анонси СЬОГОДНІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
14 серпня, 07:00
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Міністр фінансів Ігор Уманський презентує проєкт "Стрибок у неоіндустріальний світ", Нацкорпус протестуватиме проти капітуляції, а Рига відсвяткує 820-річчя
14 вересня хтось буде протестувати, а хтось буде молитися / Колаж "Сегодня"
14 вересня хтось буде протестувати, а хтось буде молитися / Колаж "Сегодня"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 14 серпня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".

Україна

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Об 11.00 в Unit.City почнеться брифінг і презентація проєкту Національної економічної політики країни "Стрибок у неоіндустріальний світ" від міністра фінансів Ігоря Уманського.

12-30 відбудеться щоденний брифінг спікера Міноборони України в пресцентрі Міністерства оборони України (Повітрофлотський проспект, 6).

О 13.00 у Офісу президента України розпочнеться акція протесту представників "Національного Корпусу" під гаслом "Зупинимо капітуляцію!". Онлайн трансляція.

Київ

Об 11.00 на проїзній частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36 розпочнуться змагання з перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат". У змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.

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О 13.00 розпочнеться святкування Маковея на Співочому полі в Національному музеї народної архітектури та побуту України. У програмі: екскурсії про бортництво; майстер-класи зі збору "маковейчиків"; відтворення прадавніх обрядів (вул. Академіка Тронька). Акредитація преси за тел.: (098) 913-80-07.

Київська область

14-15 серпня у "Парку Київська Русь" відбудеться розважальна програма c кінними шоу та інтерактивними постановками на історичну тематику. 14 серпня, з 12.30 до 15.00 в Василівській церкві відбудеться святкове богослужіння й освячення традиційних букетів-оберегів. Стародавній Київ відкривається о 10.00. Програма розпочнеться о 14.00 (Обухівський район, с. Копачів).

Одеса

Відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). Цьогоріч на Одеському міжнародному кінофестивалі відбудеться показ найкращих українських фільмів, знятих за 30 років незалежності.

За кордоном

Парламент Ірану розгляне запропоновані президентом країни кандидатури до нового Кабінету міністрів.

Пакистан відзначатиме День незалежності.

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У Латвії відбудеться день столиці – цього дня Ризі виповнюється 820 років.

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