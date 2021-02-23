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Протести на Банковій: демонстрантів масово затримують (фото і відео)

23 лютого, 22:20

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Учасників заворушень під Офісом президента доставляють до Печерського управління Нацполіціі в Києві

В результаті заворушень біля Офісу президента України на вулиці Банковій в Києві затримали щонайменше 17 осіб.

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Про це повідомили на сторінці столичного управління Нацполіціі в Facebook.

Крім того, після застосування учасниками протесту газових балончиків і фаєрів розпочато кримінальне провадження за фактом чинення опору представнику правоохоронних органів (ст. 342 КК України).

Також в соцмережах пишуть, що протестувальників доставляють до Печерського районного управління Нацполіціі в Києві.

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Деякі затримані стверджують, що їх тримають в актовому залі відділення.

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Вочевидь, серед учасників мітингу є потерпілі. На сторінці Kyiv Online в Facebook опублікували відео з закривавленим демонстрантом, проте обставини, за яких він отримав травму, не наводяться.

У Нацполіціі повідомили також, що вони здійснюють чергування спільно з військовослужбовцями Національної гвардії. Також на місці акції присутні вибухотехніки та працівники поліції діалогу.

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"Правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до вимог законодавства негайно реагують на всі провокації", – зазначили правоохоронці, закликавши організаторів і учасників акції дотримуватися законів та не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, що заворушення були викликані вироком, який раніше цього самого дня винесли українському активісту Сергію Стерненкові. Його визнали винним і за сукупністю кримінальних злочинів засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з часткової конфіскацією майна.

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Київ протести затримання акція протесту арешти Банкова Офіс президента

Джерело: Сьогодні

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