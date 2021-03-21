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Ранок після погромів: як зараз виглядає Банкова (фото, відео)

21 березня, 09:06

Ігор Сєров , Віталій Семченко

Прихильники Стерненка розмалювали стіни і навіть розбили скло в дверях

У Києві під Офісом президента відбулася акція "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненка. Прихильники засудженого активіста розмалювали стіни і навіть розбили скло в дверях.

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Журналісти "Сьогодні" дізналися, як виглядає Банкова після ночі протестів.

У будівлі вибито як мінімум чотири скла, стіни Офісу розписані різними образами і гаслами, зокрема – "волю", "невідомі патріоти" "АСАВ", "свободу Стерненку". Також постраждала скульптура біля Будинку з химерами.

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Станом на 8 ранку комунальники ще не почали відновлювальні роботи. По всій території чергує поліція і Нацгвардія.

Відео: Сьогодні
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Як нам вдалося з'ясувати, до 11:00 тут будуть проводитися слідчі дії, після цього почнуть відмивати фарбу.

/ Фото: Сьогодні

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Комунальники жартома вимагають у правоохоронців затримати погромників і змусити їх відмивати стіни.

"Роботи багато, фарби багато відмивати. Ацетоном будемо відмивати, більше нічого не візьме. До кінця робочого дня не встигнемо, самі ж бачите, скільки наробили. Табличка Офісу президента повинна відмитися, ацетон або розчинник повинні взяти фарбу. Люди наробили, люди повинні і прибрати", – зазначив співробітник комунальної служби.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше один з протестувальників пояснив, чому прихильники Стерненка не прорвалися всередину Офісу президента.

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протести Банкова протестуючі стерненко Офіс президента

Джерело: Сьогодні

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