Протести у Казахстані: що робити українцям, які опинилися у країні

Через те що в Алмати, Алматинській та Мангистауській областях у Казахстані ввели надзвичайний стан, українцям радять утриматися від поїздок до цієї країни.
Про це повідомили у посольстві України в Республіці Казахстан.
Що робити людям, котрі вже на території Казахстану?
Поки в країні діє режим НП, українцям не варто перебувати в місцях, де багато людей.
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"Громадянам, які знаходяться на території Казахстану, варто утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні" , – йдеться у повідомленні.
З усіма питаннями українцям у Казахстані слід звертатись на гарячу лінію українського посольства за номером +7(705) 755 66 10.
Що відбувається у Казахстані
- У Казахстані кілька днів не вщухають масові протести через зростання цін на газ. Мітинги відбуваються в Актау, Нур-Султані, Алмати, Кизилорді, Шимкенті, Кокшетау та інших містах.
- Протестувальники вимагають відставки чинного уряду, викорінення корупції та кумівства, будівництва нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не впаде і закликав співвітчизників до розсудливості.
- Незабаром ЗМІ почали писати, що президент таки планує відставку уряду.
Зазначимо, що глава одного з найбільших опозиційних каналів "БАСЄ" у Казахстані Айдос Садиков розповів "Сьогодні" про справжні причини акції, а також поділився подробицями переговорів опозиції з владою
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