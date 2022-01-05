Протести у Казахстані: що робити українцям, які опинилися у країні

Посольство України в Казахстані дало поради українцям, які перебувають у цій країні під час акцій протесту

Українцям радять утриматися від поїздок до Казахстану через мітинги / Фото: Колаж: Сьогодні

Через те що в Алмати, Алматинській та Мангистауській областях у Казахстані ввели надзвичайний стан, українцям радять утриматися від поїздок до цієї країни.

Про це повідомили у посольстві України в Республіці Казахстан.

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Що робити людям, котрі вже на території Казахстану?

Поки в країні діє режим НП, українцям не варто перебувати в місцях, де багато людей.

"Громадянам, які знаходяться на території Казахстану, варто утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні" , – йдеться у повідомленні.

З усіма питаннями українцям у Казахстані слід звертатись на гарячу лінію українського посольства за номером +7(705) 755 66 10.

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Що відбувається у Казахстані

У Казахстані кілька днів не вщухають масові протести через зростання цін на газ. Мітинги відбуваються в Актау, Нур-Султані, Алмати, Кизилорді, Шимкенті, Кокшетау та інших містах.

Протестувальники вимагають відставки чинного уряду, викорінення корупції та кумівства, будівництва нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не впаде і закликав співвітчизників до розсудливості.

Незабаром ЗМІ почали писати, що президент таки планує відставку уряду.

Зазначимо, що глава одного з найбільших опозиційних каналів "БАСЄ" у Казахстані Айдос Садиков розповів "Сьогодні" про справжні причини акції, а також поділився подробицями переговорів опозиції з владою