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Проти російських бізнесменів Чемезова і Шелкова ввели санкції – Зеленський

18 червня 2021 19:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За що покарали санкціями бізнесменів президент не вказав

Президент України Володимир Заленського. Фото: Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Заленського. Фото: Zelenskiy / Official

РНБО ввели санкції проти глави корпорації "Ростех" Сергія Чемезова і російського бізнесмена Михайла Шелкова.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський в Telegram.

"За пропозицією Служби безпеки України прийнято рішення про застосування санкцій стосовно Фірташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", – написав Зеленський.

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Раніше ми писали, що сьогодні Рада національної безпеки і оборони ввів санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на великій прес-конференції відмовився відповісти однозначно, Чи будуть введені санкції стосовно бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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