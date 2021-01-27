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Проти Порошенка і Байдена відкрили дві кримінальні справи – адвокат

27 січня, 13:53

Віталій Семченко Віталій Семченко

Розслідування ініціювали за заявою нардепа Деркача

Адвокат народного депутата Петра Порошенка заявив, що українські правоохоронці зареєстрували дві кримінальні справи – проти його клієнта і президента США Джо Байдена.

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Про це Ігор Головань заявив під час брифінгу.

"22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України Шокіна з боку п'ятого президента України Порошенка і нинішнього президента США Байдена", – сказав він.

За словами юриста, провадження ініціювали за заявою народного депутата Андрія Деркача, проти якого Мінфін США ввів персональні санкції, і рішенням Печерського суду.

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Нагадаємо, 2020 року Деркач опублікував аудіозаписи, на яких чути голоси, схожі на голоси Байдена і Порошенка. Нардеп стверджує, що американська влада чинила тиск на експрезидента України.

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У передвиборчому штабі Байдена те, що сталося, віднесли до "зусиль Росії з нанесення шкоди ексвіцепрезиденту", назвавши плівки "сильно відредагованими" і "діркою від бублика". Після цього в США назвали нардепа Деркача російським агентом.

Детальніше про скандал – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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кримінальна справа Деркач Петро Порошенко Джо Байден
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