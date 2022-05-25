Протикорабельні ракети "Гарпун" допоможуть Україні розблокувати порти. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Ракети "Гарпун", які можуть допомогти подолати блокаду та відновити експорт продовольства. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють можливість постачання в Україну протикорабельних ракет "Гарпун", прибуток Росії від продовольчої кризи та європейське газове ембарго.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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У США із послом Росії готові говорити лише агенти ФБР

Американська газета The Wall Street Journal пише, що єдині чиновники у Вашингтоні, які зацікавлені у розмові з послом Росії Анатолієм Антоновим, це співробітники ФБР, які покривають його та його колег цільовою рекламою у соціальних мережах, запрошуючи шпигунити за Москвою. Коли Росія почала вторгнення в Україну у лютому, Москва та Вашингтон були близькі до повного розриву відносин. Зрештою, ні Росія, ні США не закрили свої посольства, а поставили дипломатичні відносини у глибоке заморожування.

Данія планує відправити в Україну протикорабельні ракети "Гарпун"

Видання The Washington Post З посиланням на дані розвідки США опублікувала карту морської блокади українських портів. Наголошується, що Данія планує відправити в Україну протикорабельні ракети "Гарпун", які можуть допомогти подолати блокаду. відновити експорт продовольство. Проте, на думку військових експертів, можуть піти місяці, щоб навчити українських військових використати зброю та інтегрувати її в берегову оборону країни.

РФ створила продовольчу кризу і заробила на ній майже 2 мільярди доларів

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Росія виграє від глобальної продовольчої кризи, яка сама створила . Поки українські порти заблоковані, Росія відправляє зерно охочим покупцям за вищими цінами. Світові ціни на пшеницю цього року зросли більш ніж на 50%, і Кремль за підсумками сезону зібрав 1,9 мільярда доларів доходів від експортних податків на пшеницю.

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Судна з російською нафтою застрягли в морі – немає покупців

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що зараз рекордні 62 мільйони барелів (близько 9 млн тонн) російської нафти Urals перебувають у судах у морі, оскільки трейдери поки що не змогли знайти покупців на нафту. Об'єм сирої нафти Urals на воді втричі перевищує середній довоєнний рівень.

Джордж Сорос підтримав європейське газове ембарго.

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що мультимільярдер Джордж Сорос виступає за європейське газове ембарго, але водночас не вірить у планований ЄС нафтовий бойкот. Ввести газове та нафтове ембарго вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго за допомогою проекту #StopBloodyEnergy.

Раніше сайт "Сьогодні" поінформував, що Польща вирішила не чекати кінця року та розірвати контракт на постачання газу із російським "Газпромом".

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Також ми писали, писали, як "Газпром" допомагав Путіну готувати вторгнення в Україну та розповідали, хто подає до суду на кремлівську компанію та за що.