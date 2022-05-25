Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини України

Протикорабельні ракети "Гарпун" допоможуть Україні розблокувати порти. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 11:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
Ракети "Гарпун", які можуть допомогти подолати блокаду та відновити експорт продовольства. Фото: колаж "Сьогодні"
Ракети "Гарпун", які можуть допомогти подолати блокаду та відновити експорт продовольства. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють можливість постачання в Україну протикорабельних ракет "Гарпун", прибуток Росії від продовольчої кризи та європейське газове ембарго.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

Реклама

У США із послом Росії готові говорити лише агенти ФБР

Американська газета The Wall Street Journal пише, що єдині чиновники у Вашингтоні, які зацікавлені у розмові з послом Росії Анатолієм Антоновим, це співробітники ФБР, які покривають його та його колег цільовою рекламою у соціальних мережах, запрошуючи шпигунити за Москвою. Коли Росія почала вторгнення в Україну у лютому, Москва та Вашингтон були близькі до повного розриву відносин. Зрештою, ні Росія, ні США не закрили свої посольства, а поставили дипломатичні відносини у глибоке заморожування.

Данія планує відправити в Україну протикорабельні ракети "Гарпун"

Видання The Washington Post З посиланням на дані розвідки США опублікувала карту морської блокади українських портів. Наголошується, що Данія планує відправити в Україну протикорабельні ракети "Гарпун", які можуть допомогти подолати блокаду. відновити експорт продовольство. Проте, на думку військових експертів, можуть піти місяці, щоб навчити українських військових використати зброю та інтегрувати її в берегову оборону країни.

РФ створила продовольчу кризу і заробила на ній майже 2 мільярди доларів

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Росія виграє від глобальної продовольчої кризи, яка сама створила . Поки українські порти заблоковані, Росія відправляє зерно охочим покупцям за вищими цінами. Світові ціни на пшеницю цього року зросли більш ніж на 50%, і Кремль за підсумками сезону зібрав 1,9 мільярда доларів доходів від експортних податків на пшеницю.

Реклама

Судна з російською нафтою застрягли в морі – немає покупців

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що зараз рекордні 62 мільйони барелів (близько 9 млн тонн) російської нафти Urals перебувають у судах у морі, оскільки трейдери поки що не змогли знайти покупців на нафту. Об'єм сирої нафти Urals на воді втричі перевищує середній довоєнний рівень.

Джордж Сорос підтримав європейське газове ембарго.

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що мультимільярдер Джордж Сорос виступає за європейське газове ембарго, але водночас не вірить у планований ЄС нафтовий бойкот. Ввести газове та нафтове ембарго вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго за допомогою проекту #StopBloodyEnergy.

Раніше сайт "Сьогодні" поінформував, що Польща вирішила не чекати кінця року та розірвати контракт на постачання газу із російським "Газпромом".

Реклама

Також ми писали, писали, як "Газпром" допомагав Путіну готувати вторгнення в Україну та розповідали, хто подає до суду на кремлівську компанію та за що.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:40 25 травня
1
Особовий склад 29450
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артилерія 606
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2218
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Полковник Роман Качур – командир 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ". Під його керівництвом батарея реактивної артилерії два роки поспіль ставала найкращою у змаганні артпідрозділів ЗСУ. Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького. Побратими називають його "артилеристом від Бога".
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29787.6

Bitcoin Cash (BCH)

193.96

Binance Coin (BNB)

332.15

Ethereum (ETH)

1976.71

Litecoin (LTC)

69.55

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,34 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.34

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти