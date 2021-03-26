Протипоказання і побічні ефекти: все, що потрібно знати про китайську вакцину CoronaVac

Після двох доз її ефективність – 83,5%

У МОЗ розповіли про ефективність і можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, яка 25 березня прибула в Україну.

Реклама

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

CoronaVac – інактивована вакциною, вона складається з "убитого" вірусу. Після щеплення організм реагує на вірус і виробляє імунітет. Ефективність CoronaVac – 83,5%. Для захисту потрібні дві дози, їх вводять з інтервалом від 14 до 28 днів.

Після вакцинації CoronaVac можуть з'явиться побічні ефекти:

головний біль, біль в м'язах або суглобах, біль в животі, біль в горлі;

алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;

почервоніння, біль і набряк в місці уколу;

набряки повік, почервоніння очей;

блювота або нудота, діарея;

стомлюваність, сонливість;

кашель або нежить;

лихоманка або озноб;

спазми м'язів;

склерома.

У МОЗ пояснили, що побічні реакції є нормальними і проходять за кілька днів після щеплення китайської вакциною.

В тренді Україна таки перейде на літній час: якого числа переводимо годинник

Реклама

Також в МОЗ назвали протипоказання для щеплення вакциною CoronaVac, це:

важка алергічна реакція на вакцини в минулому;

гіперчутливість до компонентів;

температура тіла вище 38,5 градуса;

серйозні захворювання нервової системи;

важкі хронічні захворювання;

вагітність і годування груддю.

Раніше ми повідомляли, що 25 березня Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу СoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. "Сегодня" зібрали все, що відомо про китайський препараті, яким будуть вакцинувати українців.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама