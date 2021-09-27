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Алергіки, вагітні, гіпертоніки. Кому не можна вакцинуватися

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
27 вересня, 12:22
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У МОЗ дали роз'яснення про медичні протипоказання
Ігор Кузін розповів, що для окремих людей вакцинація є обов'язковою/Фото: Колаж: Сьогодні
Ігор Кузін розповів, що для окремих людей вакцинація є обов'язковою/Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні людей, яким за медичними показниками заборонено вводити вакцину проти COVID-19, менше одного відсотка. Тим часом в країні деяких робити вакцину змушують.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусної хвороби, — розповів головний санітарний лікар.

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Кузін зазначив, якщо говорити про серцево-судинні хвороби — це не протипоказання, а навпаки — показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, складніше переносить коронавірус.

Він підкреслив, що сімейний лікар кожного пацієнта самостійно визначає, чи є ймовірність виникнення алергічної реакції після введення препарату.

Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона (алергічна реакція – ред.) може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, він анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було, — пояснив Кузін.

Санлікар додав, що перелік абсолютних медичних протипоказань є затвердженим, але він від людини до людини буде відрізнятися, і це буде оцінюватися лікарем.

Назвати якісь універсальні п'ять – шість просто неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини. Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини, — зазначив Кузін.

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Санлікар на прикладі пояснив, що вакцинувати вагітних препаратом CoronaVac не рекомендоване, оскільки немає доказової бази і не було проведено досліджень. У той же час вакцина від Pfizer може бути рекомендована, однак лікар повинен оцінити співвідношення користі і ризику.

Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність чи відсутність медичних протипоказів, або не може порадити певну стратегію щодо вакцинації – я б радив такого лікаря просто змінити і підписати декларацію з іншим, — підсумував Кузін.

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  • По Києву ходять чутки, що викладачів вузів і шкіл підштовхують до вакцинації. Невакцинованим загрожують позбавленням премій до Дня вчителя, всіляких доплат і навіть лякають звільненнями.
  • Студентів з НМУ ім. Богомольця змушують вакцинуватисяі до 27 вересня просять принести паспорт повної вакцинації. Без щеплення або ПЛР-тесту, який потрібно робити кожні 3 дні за свій рахунок, студентів можуть відрахувати.
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