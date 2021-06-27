Провальне ЗНО з математики. Чи винне дистанційне навчання?

Фахівці кажуть, що завдання не такі важкі, якщо добре знати шкільну програму

Кожен третій абітурієнт не здав ЗНО з математики. Математичні завдання виявилася надскладними для 76 тисяч абітурієнтів. Чому цьогорічне ЗНО з математики зазнало стільки невдач, чи то якість освіти кульгає, дізнавались новини "Сьогодні"

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Цьогорічне ЗНО із математики здавали чи не удвічі більше абітурієнтів, адже від цього року предмет став обов'язковим.

"Тестування з математики складали ті учасники, котрим потрібна була математика для вступу, і, безперечно, це не всі здобувачі загальносередньої освіти. А також ті, які не потребували результату для вступу. Але чомусь взяли участь у тестуванні, сподіваючись на якийсь позитивний результат", – пояснює заступниця директора Українського центру оцінювання якості Тетяна Вакуленко.

І третина тесту не здали. ЗНО з математики містило 34 задачі. Аби отримати завітний сертифікат із написом "склав" треба було набрати 10 балів, тобто правильно відповісти хоча б на 10 найлегших питань. Минулого року прохідний бал був 9. Посильним тест став для Іллі Тебенка з Мелітополя. Писав як і всі – три з половиною години. Правильно відповів на більшу кількість питань і набрав 161 бал.

"Я використовував весь відведений час. Вирішив усі задачі, але частина з них була неправильна. Задачі відкритого типу. Вони вимагають роз'яснення і повного опису", – пояснює абітурієнт.

Спробуємо розв'язати тест із кандидатом фізико-математичних наук Андрєм Маленком. Він займається ще й штучним інтелектом та суперкомп'ютерами.

"Для учня звичайної школи, який вчився в стандартному класі, вчив математику кілька разів на тиждень – тут немає нічого складного за умови, якщо він її вчив", – запевняє науковець.

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Та чому ж цьогорічний тест став для учнів непосильним? Освітній омбудсмен вбачає проблему навіть не у дистанційній, а в шкільній програмі, яку треба змінювати.

"Ми дуже багато перенаситили програми другорядними матеріалом, не концентруючись на системних речах", – зазначає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Судити про знання абітурієнтів суто за тим, як учні склали ЗНО, не можна, вважає міністр освіти і науки. Адже тих, хто здав, більше, та й хвилювання учнів могло вплинути.

Цікаво, що з іншими предметами ситуація краща – ЗНО з української мови не склали лише 7,5% учнів.

Нагадаємо, у Харкові підліток вистрибнув з кабінки канатної дороги на проїжджу частину і потрапив під колеса мікроавтобуса. За попередньою інформацією, хлопець був п'яний і намагався накласти на себе руки через зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).