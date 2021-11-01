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СЬОГОДНІ Новини України

Перевірки COVID-сертифікатів та величезні штрафи – незаконні? Що каже адвокат

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів
1 листопада, 19:12
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Адвокат прокоментував запроваджені правила карантину, у тому числі перевезень, а також перевірки медичної документації правоохоронцями
Адвокат розповів, чому правила карантину не зовсім законні
Адвокат розповів, чому правила карантину не зовсім законні / Фото: Колаж: Сьогодні

У законодавстві є багато прогалин щодо штрафів та перевірок сертифікатів про вакцинацію у транспорті або громадських місцях. Адвокат, керуючий партнер АТ "Фещенко та партнери" Ігор Фещенко заявив, що проти права поліції перевіряти документи стає право на лікарську таємницю.

Про це він ексклюзивно розповів у коментарі сайту "Сьогодні".

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Суди на стороні людей

Фещенко стверджує, якщо подивитися на рішення судів у подібних справах, то 95% рішень суди ухвалюють на користь обвинувачених громадян. Тобто судді стоять на боці громадян, а не правоохоронців, які складають протоколи.

"Це є підтвердженням того, що такі протоколи є незаконними. У більшості випадків = це (рішення на користь обвинувачених, – Ред.) відсутність адміністративного порушення", – сказав він.

А що із COVID-сертифікатами?

Фещенко зазначає, що поліція не має повноважень перевіряти сертифікати про вакцинацію та довідку з негативними результатами ПЛР-тестів. Він пояснив, що ухвали Кабміну та КМДА не наділяють поліцію правом перевіряти медичні документи.

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"Усі повноваження поліції закріплені лише у Законі України "Про Національну поліцію" і таких норм у Законі ми не маємо. Ми маємо таку норму законодавства, як ст. 39-1 Закону України про охорону здоров'я, яка передбачає таємницю кожної людини щодо стану її здоров'я. І людина не зобов'язана надати таку інформацію будь-кому", – додав адвокат.

Три поради від адвоката, якщо на вас складають протокол:

  • Людина завжди має право на мовчання. Вона може нічого не відповідати копам та не підписувати;
  • Кожен має право на правову допомогу – зателефонувати адвокату чи почекати, доки він приїде на місце;
  • Адвокат радить викликати ще одну оперативну слідчу групу, щоб подати заяву на поліцейських – про перевищення службових обов'язків.

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