Перевіряють усі ТЦ! Масові "мінування" почалися ще у трьох містах

Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та території поблизу

В Україні продовжується хвиля "мінувань" / Фото: Колаж: Сьогодні

До поліції Миколаєва, Херсона та Житомира надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані всі торгові центри.

Про це пише прес-служба поліції.

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Поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ.

ТРЦ у Херсоні

"До поліції Херсонщини надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані торгові центи Херсона. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", – пише прес-служба поліції Херсонської області у Facebook.

Усі обставини встановлюються.

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ТРЦ у Миколаєві

До поліції Миколаєва теж надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані усі ТРЦ.

На місці події працюють профільні служби, зокрема вибухотехніки та кінологи. Перевірка продовжується.

ТРЦ у Житомирі

Поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування житомирських ТРЦ.

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Про це пише Telegram-канал "Новини Житомира".

Електронне повідомлення про замінування надійшло 13 січня близько 10:15.

Правоохоронці проводять евакуацію працівників та відвідувачів ТРЦ.

Що відомо про хвилю "мінувань"

Тільки за вчорашній день, 12 січня, у різних містах України до поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах міст, а у Києві з тієї ж причини закрили чотири станції метрополітену.

Усі повідомлення виявилися помилковими.

Також у столиці "замінували" аеропорти та кілька торгових центрів. Поліція намагається встановити особу "мінера".

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