Провокаційні емодзі. Дурова попросили заблокувати Telegram на пристроях Apple

Telegram відключив емодзі "фонтануючого" баклажану на вимогу Apple

Кілька тижнів тому у Telegram з'явилася пікантна анімація / Фото: Колаж: Сьогодні

Автор месенджера Telegram Павло Дуров запустив опитування про доцільність присутності месенджера на пристроях Apple

Як написав Дуров, месенджер таким чином відреагував на вимогу Apple видалити з Telegram емодзі анімованого баклажану.

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"Компанія Apple зажадала від Telegram видалити баклажан, що розкидає насіння. Що краще: видалення фонтануючого баклажану або повне припинення роботи Telegram на пристроях Apple?"- запропонував Дуров.

Станом на 08:00 (за київським часом) 62% людей схиляються до того, що месенджер має бути вилучений з пристроїв Apple.

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Однак, незважаючи на результати голосування, анімація більше не працює на iOS, Android і ПК-клієнтах. Разом із баклажаном відключили й анімацію персика.

Хто такий Павло Дуров

Російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер, один з творців соціальної мережі "ВКонтакте" і однойменної компанії, кроссплатформенного месенджера Telegram та інших проектів народився в 1984 році в Ленінграді.

У 2006 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету за фахом "Англійська філологія та переклад" з червоним дипломом.

Відразу після закінчення вузу створив "ВКонтакте", найбільшу на цей момент соціальну мережу в Росії.

Дурову властивий жорсткий, часом навіть нахабний стиль ведення бізнесу. У 2011 році Павло потрапив на третє місце списку Forbes "9 самих незвичайних російських бізнесменів – навіжених, диваків і ексцентриків".

Є вегетаріанцем і дотримується лібертаріанських політичних поглядів. Дурова називають російським Марком Цукербергом, а також часто критикують за ексцентричні витівки і висловлювання.

При цьому сам Дуров називав соціальну мережу Facebook "оплотом педолібералов", а в травні 2012 року в своєму Твіттер-акаунті іронічно назвав її "дешевим виробом".

У 2014 році покинув Росію і заявив, що не збирається повертатися.

З 2016 року входить в список 200 найбагатших бізнесменів Росії Forbes. За чотири роки його статок збільшився з 600 млн доларів до 3,4 млрд доларів. В 2021 році Дуров зайняв 112-е місце серед світових мільярдерів. Його стан оцінюється в 17,2 мільярда доларів.

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