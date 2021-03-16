Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини України

Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)

16 березня, 16:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російська вертушка кружляла на висоті в 100 метрів над українськими прикордонниками

Росія влаштувала провокацію на кордоні з Україною в районі Сумської області. Прикордонники зафіксували, як військова техніка вторглася в повітряний простір нашої країни. Відповідне відео опублікував у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

Реклама

"Сьогодні о 14:05 в районі зони відповідальності Сумського прикордонного загону Держприкордонслужби України (Краснопілля) в повітряний простір України залетів російський вертоліт Мі-8", – написав він.

Цаплієнко зазначив, що російська "вертушка" кружляла на висоті до 100 метрів і розвернулася на глибині 50 метрів над українською територією.

В тренді
Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів Степанов

За кадром чути голос українських прикордонників.

Реклама

"Вертоліт Російської Федерації залітає на територію України на відстань в 50 метрів. Ось, будь ласка, проходить державний кордон", – сказав військовослужбовець.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Головне управління розвідки Міноборони України повідомило тривожні дані – Росія привела бойовиків т.зв. "Л/ДНР" в повну боєготовність.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія прикордонники кордон вертоліт

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство семирічної Маші в Херсонській області: що відомо на даний момент (фото и видео)
Вбивство семирічної Маші в Херсонській області: що відомо на даний момент (фото и видео)Інші регіони
Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваного
Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваногоІнші регіони
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків "Вагнера"Влада
Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)
Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)Фаново
Ляшко після вакцинації захворів на COVID-19: що пішло не так?
Ляшко після вакцинації захворів на COVID-19: що пішло не так?Україна
Убивство 7-річної Марійки: у день похорону дівчинки один із селян порізав собі вени
Убивство 7-річної Марійки: у день похорону дівчинки один із селян порізав собі вениУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти