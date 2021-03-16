Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)

Російська вертушка кружляла на висоті в 100 метрів над українськими прикордонниками

Росія влаштувала провокацію на кордоні з Україною в районі Сумської області. Прикордонники зафіксували, як військова техніка вторглася в повітряний простір нашої країни. Відповідне відео опублікував у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Сьогодні о 14:05 в районі зони відповідальності Сумського прикордонного загону Держприкордонслужби України (Краснопілля) в повітряний простір України залетів російський вертоліт Мі-8", – написав він.

Цаплієнко зазначив, що російська "вертушка" кружляла на висоті до 100 метрів і розвернулася на глибині 50 метрів над українською територією.

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За кадром чути голос українських прикордонників.

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"Вертоліт Російської Федерації залітає на територію України на відстань в 50 метрів. Ось, будь ласка, проходить державний кордон", – сказав військовослужбовець.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Головне управління розвідки Міноборони України повідомило тривожні дані – Росія привела бойовиків т.зв. "Л/ДНР" в повну боєготовність.

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