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Пройдуть грози, але спека не спаде. Чого чекати від погоди в Україні 11 липня (карта)

11 липня 2021 6:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Незважаючи на те, що на заході країни очікуються опади, поблажок від спеки чекати не варто

Грози та спека в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Грози та спека в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 11 липня в Українї буде спека, а в західних областях пройдуть грози з дощами, вітер 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, сьогодні в країні буде в середньому 29-33 градуси тепла. Найспекотніше очікується на сході України – 31-34 градуси.

Погода 11 липня. Джерело: Укргідрометцентр

У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть грози з невеликими дощами.

У столиці в цей день буде переважно хмарно і сухо, вдень 31-33 градуси тепла.

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Як ми повідомляли, нещодавно сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

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А в Полтаві з'явилися "гарячі" синоптики. Дивіться у нашому сюжеті про хлопців з голим торсом, які розповідають про погоду полтавчанам:

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