Пройдуть грози, але спека не спаде. Чого чекати від погоди в Україні 11 липня (карта)

Грози та спека в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 11 липня в Українї буде спека, а в західних областях пройдуть грози з дощами, вітер 5-10 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні буде в середньому 29-33 градуси тепла. Найспекотніше очікується на сході України – 31-34 градуси.
У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть грози з невеликими дощами.
У столиці в цей день буде переважно хмарно і сухо, вдень 31-33 градуси тепла.
Як ми повідомляли, нещодавно сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.
А в Полтаві з'явилися "гарячі" синоптики. Дивіться у нашому сюжеті про хлопців з голим торсом, які розповідають про погоду полтавчанам: