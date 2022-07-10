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Пряма трансляція марафону "FreeДом" на платформі YouTube зазнала атаки

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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10 липня, 21:10
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Найрейтинговіші акаунти припинили пряму трансляцію марафону на відеохостингу, але "FreeДом" все одно можна дивитися
Онлайн-трансляція марафону "FreeДом" зазнала атаки
Онлайн-трансляція марафону "FreeДом" зазнала атаки / Фото: Колаж: Сьогодні,

Сьогодні, 10 липня, ютюб-канали медіакомпаній, які здійснюють онлайн-трансляцію російськомовного марафону "FreeДом" державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП МПІУ) зіткнулися з масованою подачею скарг на контент, який неможливо класифікувати як порушення авторських прав, на що вказують самі автори скарг.

Внаслідок великої кількості заяв пряму трансляцію марафону на платформі YouTube припинили найрейтинговіші акаунти – Україна 24, ICTV, ТСН, Гроші, Спецкор, 1+1, UATV channel.

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Ютюб-канал "UATV channel" (належить ДП МПІУ), який є основним для трансляції марафону "FreeДом", також отримав серію скарг на контент, який неможливо виявити для верифікації, проте це стало приводом для адміністрації відеохостингу винести попередження, що також позначилося на можливості ведення прямої трансляції на платформі.

Ця кампанія подання скарг має ознаки спланованої, а наступні фактори вказують на замовний характер.

По-перше, немає можливості встановити та виявити тайм-коди розташування контенту, на який оформляються скарги.

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По-друге, не використано заходів запобіжного характеру, які традиційно використовує платформа відеохостингу, а миттєво було заблоковано прямі трансляції марафону на каналах медіапартнерів з охопленням багатомільйонної російськомовної аудиторії.

По-третє, скарги були оформлені одночасно на всі ключові ютюб-сторінки основних медіагравців країни, які беруть участь в онлайн-трансляції марафону "FreeДом". Важливо відзначити, що скарги оформлені не через автоматизовану систему контролю авторських прав, а індивідуально.

Крім того, державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" раніше заявляло про безперервну кібератаку на свої технологічні потужності, розташовані в Україні, з боку Російської Федерації.

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Медіакомпанії, які працюють над створенням марафону "FreeДом", звернулися до компанії-адміністратора відеохостингу YouTube із пропозиціями перегляду процедури роботи з українським сегментом телевізійного виробництва в умовах безперервної кібервійни Росії проти України.

Разом з тим, пряма трансляція марафону "FreeДом" доступна як у кабельних мережах, так і через супутникове мовлення. Докладніше про те, як отримувати сигнал українського іномовлення, дивіться у нас на сайті: https://uatv.ua/coverage/

Це повідомлення складено державним підприємством "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП МПІУ) 10 липня

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