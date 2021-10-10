Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Іспанія - Франція: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Прямо на пішохідному переході в Краматорську: поліцейські збили жінку з дитиною

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
10 жовтня, 17:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За інформацією очевидців, дитина не постраждала, а у жінки травма ноги
У Краматорську на переході поліція збила жінку з дитиною
У Краматорську на переході поліція збила жінку з дитиною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Краматорську в суботу, 9 жовтня, поліцейські збили жінку з дитиною на пішохідному переході.

Про це пише Краматорськ 24 в Facebook.

Реклама

Інцидент стався в районі супермаркету БУМ. За інформацією очевидців, дитина не постраждала, але сильно злякалась.

На відео видно, що постраждала жінка не може встати навіть зі сторонньою допомогою.

Реклама

Швидка допомога збила чоловіка на пішохідному переході

ДТП сталося о 14:45 на трасі Київ – Чоп поблизу села Солонка. 64-річний водій карети швидкої допомоги Peugeot Boxer збив 33-річного жителя Нового Роздолу.

В результаті аварії пішохід отримав травми та його госпіталізували в лікарню.

На відео в мережі видно, що чоловік переходив дорогу на зелене світло по пішохідному переходу. За попередньою інформацією, він не почув сирени швидкої і від удару його відкинуло на кілька метрів.

Реклама

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за "порушенням правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий строк.

Найчастіші причини ДТП в Україні

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Управління транспортом в стані сп'яніння.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Обери професію мрії
Зализилося до початку уроку
Зірки-вчителі дадуть онлайн урок для школярів
Дізнатись більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

10 жовтня 1991. В Центральній виборчій комісії були вручені посвідчення кандидатам на посаду президента України

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

86 068

захворіло за тиждень в Україні

+37%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти