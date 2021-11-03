Прямо перед роковинами смерті. Один із виконавців убивства Гандзюк вийшов на волю

Віктор Горбунов купував кислоту, якою в результаті облили активістку

Один із виконавців убивства Гандзюк вийшов на волю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із виконавців вбивства активістки Катерини Гандзюк вийшов на волю. Йдеться про Віктора Горбунова.

Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердила адвокат потерпілої сторони Ольга Веретильник.

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Віктор Горбунов купував кислоту, якою в результаті облили активістку. Суд призначив йому мінімальний строк ув'язнення – 3 роки. Зовсім нещодавно він вийшов за умовно-достроковим визволенням.

"Каті немає 3 роки. Виконавці її вбивства вже виходять на волю. У справі організатора та одного із замовників убивства досі немає вироку. Рищук та Гордєєв – інші замовники вбивства Каті навіть не під слідством", – повідомили на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Останні новини про судовий процес

Справа Гандзюк складається із 59 томів матеріалів, зараз розгляд справи знаходиться на середині дистанції.

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Засідання відбуваються у Дніпровському суді Києва.

"Суд на стадії дослідження відео з обшуків у фігурантів справи", – розповіла адвокат Ольга Веретильник у коментарі сайту "Сьогодні".

В апеляційній інстанції, за словами Веретельник, поки що засідань не передбачається.

Вбивство Гандзюк

31 липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою, внаслідок чого у неї виявилося обпаленим близько 40% тіла. Жінці провели 11 операцій, але 4 листопада цього року вона померла.

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Зараз під вартою перебуваютьексголова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та колишній помічник депутата Олексій Левін – вони ймовірні замовники вбивства активістки.

Крім того, у справі Гандзюк трьох безпосередніх виконавців злочину вже засуджено на 6,5, 3, 4 роки тюремного ув'язнення.

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