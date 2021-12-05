Просто під час святкування Хануки. В Ужгороді вкинули в річку величезний єврейський семисвічник (фото)

Вандали не звернули уваги на те, що святкування важливого для євреїв свята досі триває

Величезну ханукію виловили з річки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Менору (семистовбурний світильник), яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виловили в річці. Ймовірно, її туди закинули вандали.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан розповіла, що інформація в поліцію надійшла близько 15-ї години. Туди зателефонували представники єврейської громади.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони переглядають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків", – уточнила речниця поліції.

Ще вчора ввечері менора була на своєму місці.

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"Зараз встановили тимчасову менору для запалювання останньої свічки", – розповів помічник головного Раввіна Закарпаття Дмитро.

Фото: соцмережі

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Що таке менора

Це один із найдавніших символів іудаїзму та єврейських релігійних атрибутів. 8-метрова менора в Ужгороді вже сьомий рік встановлюється біля синагоги.

Її встановили під час єврейського свята Ханука біля будівлі обласної філармонії, колишньої ортодоксальної синагоги в Ужгороді.

Довідка. Ханука – це історичне свято, під час якого євреї згадують чудо освячення Храму, після його опоганення загарбниками-греками. В перекладі з івриту слово "ханука" означає "відданість". Свято юдеї цьогоріч почали відзначати ввечері 28 листопада. Святкують Хануку 8 днів.

Не перший інцидент за останні дні

Днями у Кривому Розі на Дніпропетровщині фанати місцевого блогера під час концерту осквернили ритуальний святковий світильник юдеїв Ханукію.

Інцидент трапився на арт-майдані біля театру ім. Шевченка. Там із вуличним концертом виступав блогер Денис Опара. Один із його фанатів настільки "надихнувся" шоу, що заліз на Ханукію та запалив смолоскип. На символ світла згодом залізли його друзі. Їх забрала поліція.

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