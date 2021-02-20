Стрибок захворюваності на COVID-19 в Івано-Франківську: Ляшко пояснив, що відбувається

В Івано-Франківську люди з симптомами коронавірусу пізно звертаються до лікарів, що призводить до погіршення епідеміологічної ситуації в області.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Ми відмічаємо пізнє звертання до лікарів, люди звертаються на 7-10 день хвороби. Це призводить до того, що хвороба вже фіксується на середній тяжкості, а то й критичній. У більшості випадків це киснезалежна терапія та реанімаційні ліжка. Це призводить до того, що лікарні заповнюються надто видко", – сказав він.
За його словами, якщо люди свідомо порушуватимуть карантинні обмеження, хвороба просто так не піде.
"Ми маємо чіткий план, як область повинна справлятися з тими випадками коронавірусної хвороби, які на сьогодні є", – зауважив Ляшко.
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