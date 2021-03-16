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Психолог назвав причини, які штовхають підлітка до самогубства: як уникнути трагедії

16 березня, 18:53

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Посилює ризик суїциду нездорова атмосфера і постійні сварки в родині

Україною прокотилася хвиля підліткових суїцидів, що не може не викликати тривоги. Чому діти і підлітки наважуються на цей ризикований крок? Які основні причини, котрі можуть здатні підштовхнути підлітка до самогубства?

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Про це йде мова в блозі психоаналітика Олександра Осташка на сайті "Сьогодні".

За словами експерта, основні причини, які можуть підштовхнути підлітка до самогубства, такі:

  • ізоляція (почуття, що тебе ніхто не розуміє, ніхто тобою не цікавиться);
  • безпорадність (почуття, що ти не можеш контролювати власне життя, що від тебе нічого не залежить);
  • безнадія (коли майбутнє не віщує нічого доброго);
  • почуття власної незначущості (уражене почуття власної гідності, низька самооцінка, переживання некомпетентності, сором за себе).

Посилює ризик суїциду нездорова атмосфера в сім'ї. Наприклад, постійні сварки, за статистикою – на 18%.

А втрата довірчого зв'язку з батьками є для підлітка одним з найсильніших стимулів накласти на себе руки. Що менше підліток довіряє своїм батькам, то частіше його голову відвідують думки з усім цим покінчити. Це страшно, коли маленькій людині нема до кого звернутися по допомогу чи пораду.

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Особливо в тій ситуації, коли він стикається з буллінгом. Не забуваймо, що підліткове середовище – дуже агресивне, у підлітків ще нема співчуття, вони його ще тільки "відрощують".

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Психолог назвав причини, які штовхають підлітка до самогубства: як уникнути трагедії

Тепер одне з найважливіших запитань: чи під силу дорослій людині запобігти суїциду підлітка? Так. Підлітки ЗАВЖДИ дають знати оточуючим, що з ними не все гаразд. Головне – розпізнати ці сигнали.

Раніше повідомлялося, які симптоми повинні насторожити батьків і педагогів, що існує загроза самогубства підлітка.

Більше читайте в блозі: "Як запобігти самогубству підлітків".

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, навіщо підлітки приймають вбивчі дози таблеток.

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діти психолог підлітки самогубство психологічна допомога буллінг

Джерело: Сьогодні

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