"Скоро повернуся, психлікарню зачиняють" – Тетяна Пьянова, яка по-звірячому вбила свою доньку, і рік потому наводить жах у своєму селі

"Сегодня" з'ясував, чим закінчилася страшна історія з голою жінкою, яка розгулювала по Харкову з головою дочки в пакеті в квітні 2020 го

Сьогодні виповнився рік, як Харків вразила новина про жахливу трагедію. В останній день квітня 2020 го жителька села Подвірки 38-річна Тетяна Пьянова ходила по Харкову голою з відрізаною головою своєї 13-річної дочки Крістіни.

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Жінку побачили перехожі на одній ыз головних вулиць міста – Полтавському шляху. Вона йшла, затиснувши в одній руці ніж, у другій несла пакет із закривавленою головою своєї дочки. На місце викликали поліцію. Коли копи спробували затримати П'янову, та почала кидатися на них. У підсумку на жінку все ж наділи наручники і пізніше доставили в суд. За даними останнього, у вбивстві дівчинки підозрюється саме вона. Вважається, що своєю доньці Христині жінка завдала не менше 20 ударів ножем.

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Ми з'ясували, як склалася доля жінки після цього страшного вбивства.

"Після затримання і арешту Пьянова перебуває в психіатричній лікарні в Дніпрі, – розповіла нам місцевий депутат Тетяна Пантелєєва, яка відстежує ситуацію, пов'язану з цією трагедією. – Пьянова через день пише своїй подрузі, Юлі, про те, що скоро повернеться в село через те, що психлікарню нібито зачиняють. Але, як розумієте, це маячня. Вона визнана неосудною, тому ні про яке повернення не йдеться. Проте люди бояться, особливо на тлі того, що з психлікарні ситуація в країні дійсно непроста".

Як виявилося, місцеві жителі дійсно побоюються можливого повернення Пьянової в село.

"Я б їй із задоволенням вислала до лікарні дошки на труну", – в серцях сказала нам одна з її колишніх сусідок.

Ще одна з сусідок нагадала, що незадовго до вбивства дівчинки її мати накрила дзеркала чорною тканиною і віддала іншим ікони, які були в її будинку.

Втім, побоювання селян, схоже, безпідставні. Як роз'яснив нам прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, Пьянова за рішенням суду була госпіталізована в психіатричну лікарню суворого режиму.

"Якщо не буде поліпшень її здоров'я, то там вона залишиться назавжди", – уточнив Дмитро Чубенко.

Могила 13-річної Христини Пьянової через рік після похорону

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Напередодні річниці смерті 13-річної Христини її односельці зібрали гроші і купили надгробний пам'ятник.