Нехай хоч Янукович летить. Як би вчинила Україна з літаком на місці Білорусі

Лукашенко продемонстрував, що Білорусь людоїдська країна, яка може ігнорувати міжнародні правила

/ Фото: CNN

Україна у жодному разі не посадила б примусово іноземний літак на своїй території заради затримання розшукуваної особи, як це зробили у Білорусі. Про це розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Він зазначив, що у сучасному світі неможливо проводити ніяких спецоперацій, як "піратська посадка" літака Ryanair у Білорусі, тому що в такому випадку наражаються на небезпеку іноземні громадяни.

"Все, що продемонстрував Лукашенко – він продемонстрував, що це людоїдська країна, яка може собі дозволити не звертати уваги на цивілізовані правила поведінки", – сказав Подоляк.

Радник глави ОПУ зазначив, що Україна так точно не вчинила б, якби пролітав літак з розшукуваними особами.

"Навіть, якщо через повітряний простір України буде пролітати уряд часів Януковича, зупиняти його тут ми не можемо, тому що є екстрадиційні процедури. Це цивілізовані відносини. Якщо ми їх порушуємо, ми повинні бути готові, що нас будуть сприймати негативно", – підкреслив радник глави ОПУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

Відео: Сьогодні

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