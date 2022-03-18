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СЬОГОДНІ Новини України

"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати з ЗСУ

Павло Заяць Павло Заяць
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18 березня, 21:19
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Російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності.

Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник глави МВС Антон Геращенко.

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- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.

- Взагалі воювати?

- Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.

- Так а що, б**дь, вмирати їхати?

- Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.

- Якого х** вас посилають?

- А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам знаєш що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!

Під Сумами зловили військових РФ, які шукали дорогу додому

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

У Роменському районі небайдужі жителі одного із сіл побачили в полі групу підозрілих осіб у військовій формі. Вони звернулися до поліції.

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Правоохоронці спільно з ТрО затримали групу російських солдатів. Усього 29 осіб. Вони пішою колоною блукали на Сумщині. Як пояснили вже у відділку, шукали дорогу додому.

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