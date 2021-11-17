Чи пустять у продуктові без щеплення і чи буде карантин на Новий рік? Ми запитали головного санлікаря Кузіна – інтерв'ю

Ігор Кузін розповів докладно про карантин у Києві, роботу зимових курортів та головні міфи, пов'язані з COVID-вакцинацією.

Головний санлікар Ігор Кузін (на фото) розповів, чи буде карантин в Україні на Новий рік. / Фото: Колаж: Сьогодні

Це інтерв'ю планувалося ще у жовтні, але розпал нової хвилі захворюваності на коронавірус вніс свої корективи і поспілкуватися вийшло лише зараз.

Новини "Сьогодні" вирішили дізнатися з перших вуст, чи надовго у нас у країні COVID-19, чи стануть карантинні обмеження ще жорсткішими і чи правда, що після вакцинації вмирають люди. Про це особисто розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Про COVID-прогноз на найближчий час

- Ігоре Володимировичу, за минулу добу (інтерв'ю записувалося 12 листопада) в Україні були зафіксовані понад 24 тис. нових випадків зараження COVID-19, хоча тиждень тому – трохи більше 13 тис. Про що Вам говорять такі цифри, який прогноз на найближчий час?

Коли ми говоримо про епідеміологічну ситуацію, то насамперед маємо враховувати, що зараз майже 100% випадків захворювань пов'язані з циркуляцією штаму "Дельта". Це новий штам для України, але не новий для Європи. Він більш агресивний і швидкість його поширення вища за інші. Він має кілька особливостей. Одна з них – не тільки швидкість, а й те, що хворій людині потрібен більший обсяг кисню, ніж той, хто заразився іншим штамом.

Ми бачимо, що зараз ситуація є складною на рівні всієї Європи. Майже всі великі країни Європи зіткнулися з таким спалахом або повторним спалахом, або спостерігається збільшення рівня захворюваності.

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Україна зараз перебуває на третьому рівні захворюваності у європейському регіоні. Але другий тиждень поспіль у нас середня кількість госпіталізацій із COVID знаходиться практично на однаковому рівні. У середньому – це 5 тис. людей протягом доби госпіталізуються.

Певною мірою стабілізувалася кількість виявлених випадків. Загалом ми виявляємо близько 22 тис. нових випадків інфікування щодня. Насправді стабілізація високих цифр каже, що спостерігається стабілізація захворюваності та балансування системи. Ми фіксуємо, що зараз значно скоротився розрив між госпіталізаціями та виписками. Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився.

- З якого часу змінився розрив?

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Останні два тижні. Наприклад, тиждень тому, розрив був 18%, то зараз 6%. Йдеться про те, що необхідність додавання нових місць поступово відпадає. Це певна ознака стабілізації захворюваності, хоч і на високих цифрах.

- Причина стабілізації – запроваджені обмеження?

Карантинні обмеження справді допомогли, вже 17 регіонів перейшли на "червоний рівень" епіднебезпеки. Вони запустили певні обмеження, після чого пішла стабілізація. Але починається вона з 12 дня після визначення "червоного рівня".

Про складнощі через "Дельта"-штам

- Говорять, що штам "Дельта" часто маскується під застуду. Як його відрізнити людині, далекої від медицини?

Насправді будь-який випадок ГРВІ чи ГРЗ, що супроводжується кашлем та чханням, підвищенням температури тіла треба відрізняти від коронавірусної хвороби. Для цього на рівні первинної ланки медичної допомоги у сімейних лікарів найчастіше використовуються тести на визначення антигену. За 15 хвилин це дозволяє встановити діагноз.

"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину. У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі. За "Дельти" потреба у пацієнта в кисні вище в 5-6 разів, ніж у хворого на звичайний штам. Це впливає показники смертності.

Про те, чи пустять у продуктові магазини без щеплення

- Чи можливий національний локдаун?

Поки що не розглядаємо такого формату. 17 регіонів зараз перебувають у "червоній зоні". Можливо, такими стануть ще 2-3 області.

- Чи можливе таке, що невакцинованим громадянам буде обмежений вхід до продуктових магазинів?

Продуктові магазини зараз не розглядаються з погляду обмежень. Це через те, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як аптек, не обмежується навіть у "червоній зоні".

Про карантин у Києві

- Окремо спитаю про Київ. Іноді з'являлася інформація, що столиця вийде з "червоної зони", нібито, на початку грудня. Це правда чи підстав для цього немає?

Коли ми говоримо про "червоний рівень", то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці.

- Все ж таки, чи є прогноз виведення Києва з "червоної зони"?

Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності також немає.

Про роботу зимових курортів та карантин на Новий рік

- Ще нещодавно ніхто не знав про те, що таке обмеження у транспорті. До чого варто приготуватись невакцинованим українцям?

Ми не плануємо розширювати список обмежень, хоча в Україні вони м'якші, ніж у Європі. Там за порушення маскового режиму штраф вищий в рази.

Зараз у нас триває дискусія щодо можливості роботи дитячих оздоровчих закладів. Дискусія з Мінсоцполітики. Для дітей вакцинацію можна рекомендувати лише з 12 років. Позиції розділилися, бо ми так не зафіксували спалахів у таких закладах. Швидше за все, найближчим часом буде ухвалене рішення.

Окремо йдеться про роботу зимових курортів. Ми розуміємо, що люди починають планувати свою відпустку чи святкування Нового року. Здебільшого навіть у "червоній зоні" зимові курорти можуть працювати за умови 100% вакцинації персоналу та відпочиваючих. Уточнюватимемо норми, щоб вони були ефективними.

- Як себе зарекомендував "карантин вихідного дня"?

Основна мета карантину – знизити міграцію населення та кількість контактів. Карантин вихідного дня – це відносна інновація України. Невелика кількість країн використовувала такий підхід. Власне, він дозволив трохи знизити кількість контактів. На той час він був досить ефективним рішенням. Звісно, не можу назвати його панацеєю від усіх проблем, але він був непоганим ситуативним рішенням. Але навряд чи ми до нього повернемося, бо він не перериває епідеміологічного ланцюжка. За ефективністю його можна порівняти з носінням масок.

Про завантаженість лікарень

- Нещодавно головлікар великої лікарні у Дніпрі Сергій Риженко повідомляв, що місця у реанімації заповнені на 100%. Це виняток чи таких лікарень багато?

На рівні країни ми фіксуємо такі випадки коли лікарні заповнені на 100%. Такі випадки – точкові. Найчастіше вони трапляються на рівні обласних лікарень чи великих міст. Саме тому запускається процес відкриття нових лікарень. Іноді потрібен наш виїзд до регіонів, щоб допомогти організувати маршрутизацію пацієнтів.

Будь-яка медсистема має свій обмежений потенціал. Ми розуміємо, що 77 тисячам доданих зараз ліжок для пацієнтів із COVID – у разі погіршення ситуації рано чи пізно може настати кінець. Зараз намагаємося триматися на рівні 60% заповненості, але в деяких лікарнях є 100% зайнятих місць.

На рівні кожної області затверджено маршрути пацієнтів. Розрахунок на те, що для кожної опорної лікарні рівень завантаженості не повинен перевищувати 60%. Зазвичай, якщо лікарня заповнюється понад 50%, то відкривається чи додається нова лікарня. На рівні країни наразі зайнятість місць у лікарнях на середньому рівні 60%. На 100% іноді захоплюються високопрофільні лікарні з інфекційними реанімаціями.

Про нестачу лікарів

– На початку пандемії був відтік медиків. Яка ситуація зараз?

Ситуація з лікарями справді є критичною. Ми розуміємо, що частина лікарів не хотіла працювати із COVID-пацієнтами. Дехто залишив інфекційні відділення.

Наразі ситуація трохи стабілізувалася. Ті люди, які працювали у "ковидних" бригадах – вони продовжують працювати. Навантаження колосальне, тому що багато тяжких випадків, постійні госпіталізації, понаднормова робота, телефонні консультації.

Але великий плюс у тому, що відповідно до умов Національної служби здоров'я України опорна лікарня не може приймати хворих, якщо там недостатньо лікарів. Проблема перекривається тим, що лікарі перерозподіляються між лікарнями. Лікарі поки що справляються.

Про чіпізацію, безпліддя та інші міфи

- Противники вакцинації часто наводять багато своїх аргументів – від чіпізації до безпліддя. Що Ви хотіли б їм сказати?

Мені дуже хотілося б, щоб вони навчилися користуватися перевіреними джерелами інформації. Я вчора дивився цікаве відео: антивакцинатор під мікроскопом розглядали ампулу з вакциною. Вони твердять, що знайшли там бактеріальний парк. З допомогою зору вони "ідентифікували" мікроорганізми.

Відповім так: для того, щоб ухвалити усвідомлене рішення про вакцинацію або оцінити ризики, потрібно зробити дві речі. Перше: якщо є сумніви, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Друге: користуватись достовірними джерелами інформації. Для цього міністерство створило окремий сайт, де є відповіді на всі запитання та міфи, де є всі інструкції.

- Який міф, пов'язаний із COVID, Вас здивував найбільше?

Мені найбільше подобається міф про 5G (нібито це покоління мобільного зв'язку поширює COVID) і про те, що є спеціальні магніти, що висмоктують вакцину.

Про вакцинацію вагітних

- Є лікарі, які аргументовано відмовляють вагітним робити щеплення. Прокоментуйте.

Думки лікарів, акушерів-гінекологів різняться. Позицію про вакцинацію вагітних було затверджено рішенням Національної технічної групи експертів з питань імунізації наприкінці травня. У вагітної жінки, особливо на другому та третьому триместрі, підвищується ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Тому вагітним рекомендовано вакцинуватись. Здебільшого застосовується вакцина Comirnaty. Перед вакцинацією визнчальною є консультація лікаря.

Про аутсайдерів вакцинації

- У яких областях динаміка вакцинування найкраща, а в яких – найгірша?

Найкращий, безумовно, Київ. Столиця першою зайшла до масової вакцинації і тут було розгорнуто велику інфраструктуру для цього. Крім того, можу сказати таке про Київську, Полтавську та Дніпропетровську області. На мою думку, велика роль у цьому належить керівникам департаментів охорони здоров'я.

Найгірша ситуація у цьому плані – на Закарпатті та у Волинській області. Існують певні кадрові проблеми на рівні області. Але ці області є найгіршими і щодо планової вакцинації.

Але зараз практично кожен п'ятий дорослий українець віком від 18 років отримав принаймні одну дозу вакцини. І це велике досягнення кампанії з вакцинації.

Головний санлікар Ігор Кузін у своєму кабінеті. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Про смерті після вакцинації

- Були летальні випадки, які частина населення пов'язувала із вакцинацією. Наприклад, так говорили про смерть 19-річного студента зі Львівщини. У виші, де він навчався, тоді заявили, що хлопець помер після щеплення. Прокоментуйте, будь ласка.

По-перше, в Україні працює ефективна система фармакологічного нагляду. Суть її в тому, що кожен випадок, пов'язаний із вакцинованою людиною протягом 30 днів після щеплення, розцінюється як несприятливий випадок після імунізації. Навіть якщо людина помре від інфаркту чи інсульту внаслідок ДТП, такий випадок буде зафіксований як несприятливий після імунізації. Таких випадків у нас зафіксовані 124 станом на 12 листопада. Тобто це смерті людей, які були вакциновані протягом останніх 30 днів до смерті.

Насправді, немає жодного випадку, коли було встановлено зв'язок між вакцинацією та смертю. З кожного такого випадку збирається спочатку засідання на обласному рівні, потім – національної комісії. Я б просив ЗМІ дуже обережно висвітлювати такі теми, адже необережні повідомлення можуть сприяти поширенню фейків про вакцинацію.

Про спалах поліомієліту

- Нещодавно був випадок, коли у дитини з Рівненщини виявили поліомієліт. Наскільки відомо, батьки відмовилися робити йому щеплення від цього захворювання з релігійних міркувань. Чи можливий спалах поліомієліту в Україні? Як вберегти дітей від цього захворювання?

Спалах цілком можливий. Коли ми говоримо про поліомієліт, то багато країн уже зіткнулися з тим, що рівень вакцинації просів відносно до показників 2019 та 2020 років. В Україні рівень охоплення щепленням дітей станом на 1 вересня – це в середньому 53%. Мається на увазі три дози вакцини. Цей показник – критично маленький, тому що для досягнення колективного імунітету потрібно хоча б 95%.

У цьому процесі ми маємо антилідерів: Херсонську, Запорізьку, Закарпатську, Івано-Франківську області. Найвищий показник – у Києві, близько 73%.

Щодо випадку на Рівненщині, то батьки кажуть, що не вакцинували не за релігійними, а за персональними переконаннями. Але по суті вони – представники певного релігійного спрямування, і жодна дитина у їхній родині не вакцинована.

Другий такий випадок був зафіксований цього року в Закарпатській області. Випадок пов'язаний із певною релігійною спільнотою. Наразі у Закарпатській та Рівненській області відбувається додатковий раунд імунізації. Він дозволить нам максимально захистити дітей, які не захищені від поліомієліту. Найближчим часом розглядатиметься питання щодо проведення додаткових національних раундів імунізації. Ситуація є досить критичною. Важливо звернути на неї увагу. Важливо щоб батьки дітей перевірили календар вакцинації. Якщо є його порушення, потрібно терміново звернутися до педіатра і вакцинувати дітей.

Про особисті страхи та сім'ю

– Що лякає Вас як головного санітарного лікаря країни?

Дуже низький рівень охоплення вакцинацією у межах національного календаря вакцинації. Я не розумію того, як можна не скористатися можливістю захистити життя своєї дитини від звичайних інфекційних захворювань. Друге: рівень готовності приймати доказову медицину лише на рівні країни. Люди часто довіряють пліткам, сумнівним телеграм-каналам.

- Як Ви бережете себе та сім'ю від COVID?

У цьому плані своєї родини не контролюю. У мене сім'я санітарних лікарів, усі розуміють необхідність заходів безпеки. Я вакцинований, зробив щеплення одним із найперших, щепився вакциною CoronaVac. Вважаю, що країна та світ роблять все, щоб дати людині можливість захищати себе від тих інфекцій, які можна профілактувати. Вакцинація – це доказовий метод недопущення хвороби, тому не варто довіряти лікарям, які відмовляють. Якщо кілька лікарів надають вам різну інформацію – звертайтеся до офіційних джерел.