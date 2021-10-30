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СЬОГОДНІ Новини України

Подорож у минуле. "Укрзалізниця" запустила святковий ретропоїзд (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
30 жовтня, 14:20
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Поїзд їздитиме від станції Київ-Пасажирський через станції Київ-Волинський, Почайна, Дарниця, Київ-Деміївський та назад до станції Київ-Пасажирський
"Укрзалізниця" запустила святковий ретропоїзд
"Укрзалізниця" запустила святковий ретропоїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запускає святковий ретропоїзд до Дня залізничника. Ретропоїзд курсуватиме 30 жовтня та 4 листопада, зупинки поїзда на станціях не передбачено.

Про це розповідає "Сьогодні".

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Перед відправленням поїзда відвідувачі дивилися театралізовану екскурсійну програму з візуалізацією ключових подій історії залізниці України, яку організовуло творче об'єднання "Ніч в Університеті".

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"Сьогодні зйомки з стосовно ювілею пуску "Укрзалізниці". Рівно 150 років тому в Києві вперше було відправлено поїзд. Тому ми вирішили провести театральну екскурсію з цієї нагоди і ось наше товариство "Ніч в Університеті". Глава нашого товариства буде екскурсоводом". Костюми одягли, слова повторили, бажаємо приємного перегляду. Це костюми 1870 року", – розповів один з акторів.

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Один із присутніх заліз на паровоз із минулого, але його лаяв машиніст.

Розпочалася театралізована екскурсія. Актори візуалізують події історії залізниці.

Потяг складається з трьох вагонів із сидячими місцями та вагона-буфета.

Також пасажири з квитками зможуть безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту поряд із Південним вокзалом.

Квиток коштує 62,68 грн, купити його можна:

  • у касах вокзалів;
  • у чат-боті "Укрзалізниці" у Viber та Telegram;
  • на сайті booking.uz.gov.ua (за запитом по станції відправлення Київ-Пасажирський та станції прибуття Караваєві Дачі).

Поїзд вирушив о 12:50, а прибуватиме назад він буде на станцію Київ-Пасажирський о 15:19.

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