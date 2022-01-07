Подорожі за кордон під час пандемії: що потрібно знати українцям

Якщо ви плануєте поїздку за кордон у справах або відпочинок, обов’язково перевірте режим в’їзду і документи, які вам знадобляться

МЗС України підготувало відповіді на поширені питання про подорожі / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед поїздкою за кордон обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.

Сайт "Сьогодні" нагадує, що варто знати українцям, які збираються подорожувати під час пандемії коронавірусу.

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Куди можна поїхати?

Список країн, до яких дозволено в'їзд, постійно змінюється. Рекомендуємо до початку поїздки за кордон (навіть якщо ви придбали туристичну путівку або тур) перевіряти умови, аби уникнути ускладнень на кордоні.

Актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

МЗС України оновлює інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу.

Насправді попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для усіх країн списку винятків.

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Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ у розділі "Інтерактивна мапа світу".

Чи можна транзитом перетнути територію країни, до якої в'їзд заборонений під час COVID-19?

Попри заборону в'їзду одні країни можна перетнути транзитом, інші – ні. Порядок транзитного проїзду територією іноземної держави наразі визначається карантинним законодавством відповідної країни.

Перевірте інформацію щодо умов в’їзду та транзитного проїзду територією іноземних країн на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карті оберіть країну і опцію "Режим тимчасового транзиту".

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Чи має значення для подорожей громадянство?

В цілому так. Загальна інформація щодо режиму в’їзду громадян України до країн світу розміщена на веб-сторінці МЗС за цим посиланням.

Але деякі країни можуть дозволяти безвізовий в'їзд за умови наявності дозволу на проживання в конкретних країнах. Також зважайте на режим в'їзду.

Радимо ретельно перевіряти умови в’їзду та транзитного проїзду територією іноземної держави на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карті оберіть країну і опцію "Режим тимчасового в’їзду" або "Режим тимчасового транзиту".

Що робити, якщо правила зміняться під час мого перебування в іншій країні?

Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, отже, має право повернутись в Україну за будь-яких обставин.

У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутися на відповідні "гарячі лінії" українських посольств і консульств за кордоном (повний перелік з контактами можна знайти тут https://bit.ly/38TFB7f). Водночас МЗС рекомендує перед кожною поїздкою зареєструвались в системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua/), це спростить зв’язок з вами у випадку кризової ситуації.

Де можна перевірити перелік затверджених в цій країні вакцин?

У разі, якщо в'їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред'явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Шукайте необхідну інформацію в розділі "Режим тимчасового в‘їзду для громадян України" щодо країни, яка вас цікавить.

Де робити ПЛР-тест перед вильотом, щоб він був прийнятий в іншій країні?

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, а також переклад на визначену країною призначення іноземну мову, зазвичай англійську.

З переліком верифікованих МОЗ лабораторій України, що тестують на COVID-19 методом ПЛР, можна ознайомитись на веб-сайті Центру громадського здоров’я.

Вакцинованим тест перед поїздкою робити не треба?

Наразі не існує єдиного алгоритму, у кожній країні існують свої правила в’їзду. З відповідними вимогами кожної конкретної країни рекомендуємо ознайомитися на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Чи потрібно оформлювати для подорожі страховий поліс?

Для відшкодування витрат, пов’язаних із можливим потраплянням у надзвичайні ситуації за межами України, наполегливо рекомендуємо перед поїздкою за кордон оформити повне медичне страхування, що у тому числі покриватиме лікування від COVID-19, та страхування від нещасних випадків.

Що робити якщо по прильоту виявили коронавірус?

У разі появи симптомів респіраторного захворювання, характерних для COVID-19, слід невідкладно звертатися до медичних закладів країни перебування для проведення тестування та, у разі підтвердження, визначення необхідного курсу лікування.

Відповідно до чинних протиепідемічних вимог, встановлених практично в кожній країні світу, у разі виявлення у вас COVID-19, проходження самоізоляції є обов’язковим.

Тому слід дотримуватися вказівок компетентних органів країни перебування та в жодному випадку не порушувати встановлений карантинний режим та самовільно не залишати місця ізоляції.

Чи обов’язково йти на самоізоляцію після прибуття в іншу країну?

У кожній країні діють свої правила. Рекомендуємо детально ознайомитися з відповідними інструкціями на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/, у тому числі в рубриці "Особливості по країні" в розділі "Режим в’їзду для громадян України".

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