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Путін боїться поговорити із Зеленським! Екс-депутат РФ назвав причину

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10 березня, 12:40
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Путін боїться говорити із Зеленським. Колаж Сьогодні
Путін боїться говорити із Зеленським. Колаж Сьогодні

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе в Києві, вважає, що президент Росії Володимир Путін не готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але це може змінитись, якщо буде визначений документ для підпису сторонами.

Про це він заявив у ексклюзивне інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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"По-перше, я вважаю, що розмова президентів була б дуже корисною, але вона не відбудеться, поки Путін не буде впевнений, що на цих переговорах не буде поставлена певна точка. Тобто, буде певний документ, який буде підписаний. Він не хоче зустрічатися, щоб просто поговорити, він вважає, що у нього є його представники і офіційні, і не офіційні, і різні посередники, які робитимуть цю справу, поки не буде більш-менш очевидних умов, до яких сторони можуть домовитися" , – сказав Пономарьов.

Також він додав, що зустріч глав МЗС України та Росії – це позитивна новина. Але щодо Путіна, він ще не дійшов до того стану, коли він справді готовий домовлятися.

"Він ще стоїть на позиції, що "ДНР" і "ЛНР" наш і потрібно для України визнати їх існування, і Крим наш, і таке інше", – сказав політик.

Війна Росії проти України 10 березня

  • Українські військові вже 15-й день відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не залишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищили цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.
  • Чотири ворожі штурмовики Су-25 і два вертольоти окупантів знищили бійці ЗСУ протягом останніх двох діб, заявили у Генштабі ЗСУ.
  • З початку вторгнення окупанти випустили по Україні 710 ракет, повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця Міноборони США.
  • Росія визнала, що під час війни проти України застосувала систему залпового вогню ТОС-1 "Сонцепек", де можуть використовуватися термобаричні боєприпаси – так звані вакуумні бомби.
  • Кровопролитні бої із загарбниками триватимуть ще максимум 10 днів, після чого Росія може перевести війну з Україною на "заморожену" стадію. Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман. Свою думку він обґрунтував тим, що ресурси Росії виснажуються.

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