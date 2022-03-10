Путін боїться поговорити із Зеленським! Екс-депутат РФ назвав причину

Президент України не раз пропонував зустрітися із главою Кремля без посередників

Путін боїться говорити із Зеленським. Колаж Сьогодні

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе в Києві, вважає, що президент Росії Володимир Путін не готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але це може змінитись, якщо буде визначений документ для підпису сторонами.

Про це він заявив у ексклюзивне інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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"По-перше, я вважаю, що розмова президентів була б дуже корисною, але вона не відбудеться, поки Путін не буде впевнений, що на цих переговорах не буде поставлена певна точка. Тобто, буде певний документ, який буде підписаний. Він не хоче зустрічатися, щоб просто поговорити, він вважає, що у нього є його представники і офіційні, і не офіційні, і різні посередники, які робитимуть цю справу, поки не буде більш-менш очевидних умов, до яких сторони можуть домовитися" , – сказав Пономарьов.

Також він додав, що зустріч глав МЗС України та Росії – це позитивна новина. Але щодо Путіна, він ще не дійшов до того стану, коли він справді готовий домовлятися.

"Він ще стоїть на позиції, що "ДНР" і "ЛНР" наш і потрібно для України визнати їх існування, і Крим наш, і таке інше", – сказав політик.

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