Путін повинен прибрати війська з Донбасу: в НАТО звернулися до Росії

Останнім часом Росія брязкала зброєю, перекривала море. НАТО це набридло і вони звернулися до Москви

/ Фото: Минобороны РФ

НАТО вимагає від Росії припинити підтримку бойовиків на Донбасі, вивести звідти війська і озброєння. Про це заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30" глава Представництва Альянсу, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков, передає УНІАН.

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За його словами, біля кордонів України все ще зосереджена велика армія РФ, а на Донбасі продовжують гинути українські військові через дії окупантів.

"Як минулого тижня сказав генеральний секретар НАТО, тисячі російських військових залишаються в Україні і біля неї. Ми також бачимо, що Росія тримає багато озброєння і техніки, а також застосовує обмеження в Чорному морі, в тому числі обмежує доступ в Азовське море через Керченську протоку. НАТО зберігає пильність, ми уважно відстежуємо розвиток ситуації", – заявив Вінніков.

Він нагадав, що нещодавно країни-члени НАТО висловили Україні підтримку у протистоянні російській агресії.

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"НАТО ніколи не визнає протизаконну і нелегітимну анексію Криму, і ми продовжуємо закликати Росію припинити підтримку бойовиків на сході України і вивести війська з української території", – підкреслив Вінніков.

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