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"Путін – х*йло": полонений "вагнерівець" прозрів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 11:00
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Він заявив, що багато чого переосмислив
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Командир відділення "вагнерівців" потрапив у полон до Збройних сил України.

"Путін – х*уйло"

Серед іншого, він заявив, що в Сирії йому платили 60 доларів за день бойових дій.

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"В Україні ж 2% польових. Оклад становить 56 000 рублів на місяць (приблизно 17 406 грн – ред.). Від окладу 2% на добу – за посадою, за званням. Цей оклад – десь 22 000-23 000 рублів. І ось від них 2%", – розповів він.

Також полонений заявив, що багато чого переосмислив:

"Путін – х*уйло. Я впевнений у цьому. В Україні немає нацистів. Навпаки – поставилися по-людськи. Я розумію – вчора, навіть коли нас взяли, хлопці по-людськи поставилися".

Нагадаємо, в Україні запрацював Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених. Туди можна звернутись, якщо на війні зникли ваші рідні.

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Наразі уточнюються списки зниклих, щоб знайти та повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

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