Путін змінює тактику – чи є загроза ядерного удару і як далі розвиватиметься агресія

Початковий план Кремля про швидку окупацію України провалився. Що далі робитиме агресор

У перші години війни можливості зробити якийсь аналіз та скласти прогнози не було. Минуло більше 4 діб – тепер зрозуміло, що перший план Путіна провалився. Розбираємося, чи має Путін новий план, чи може він застосувати ядерну зброю і чому у нас, українців, усе буде гаразд.

Україна продовжує відбивати агресію однієї з найбільших армій світу. Причому відбиває успішно – несподівано для всіх: і для Путіна, і для західних друзів. Київ у складній ситуації, але не захоплений. Харкову теж важко, і він теж не захоплений. По суті, жодної окупації не сталося. Йде п'ятий день Війни за незалежність.

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Що робитиме Путін, враховуючи, що його початковий план провалився? Він мінятиме плани.

Яким був початковий план Путіна

Кремлівські аналітики розраховували взяти Київ та окупувати Україну до ранку понеділка. Ще раз: 28 лютого вранці України вже не мало бути.

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На РІА "Новости" вранці 28 лютого помилково вийшла стаття їхнього дурналіста Петра Акопова про возз'єднання України та Росії. Написана вона, ймовірно, була заздалегідь. Про падіння України там було заявлено як про факт, що відбувся.

Ще там була дичина про новий світовий порядок, у центрі якого, знову ж таки, Росія. Текст швидко видалили із сайту, але він зберігся в інтернет-кеші.

Станом на сьогодні Росія майже нічого не окупувала, і навіть нічого до ладу не оточила. Вона зазнає втрат, є ознаки деморалізації армії.

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Також Росія потрапила під прес справжніх санкцій: закрите небо, відключення SWIFT, відмова від закупівлі пального. Курс рубля до світових валют впав до історичного мінімуму, і це лише початок.

Петро Акопов пише, що США та Європа зараз роз'єднані, сам Євросоюз теж роз'єднаний. А Росія сильна та монолітна. На цьому й ґрунтувався початковий план Путіна.

Але план дав несподіваний ефект: світ консолідувався. А сама Росія не виглядає такою монолітною, як ще тиждень тому.

З'ясувалося, що суспільство не схвалює курс свого керівництва, засуджує війну. У Москві 28 лютого закрито доступ на Красну площу – бояться мітингів. Поки еліти Росії намагаються демонструвати згуртованість, більшість росіян у шоці. Але за звичкою мовчить.

Що думають про путінську війну російські еліти?

Еліти намагаються виглядати консолідованими. Але насправді нічого такого немає. У російських політичних еліт два крила – яструби та… Ні, не голуби, а просто бюрократи.

Бюрократи в жаху від того, що відбувається. Це було добре помітно – ще до початку війни – на знаменитому засіданні Радбезу РФ про визнання ЛДНР, на якому виступали Наришкін, Лавров, Медведєв і навіть Патрушев (раніше вважалося, що він яструб). В їхніх словах продивлялася невпевненість і слабкість.

Це вже показало, що еліти незадоволені війною. Вони просто не можуть протистояти Путіну та військовим.

А точно Путін щось змінюватиме у своїх діях?

27 лютого Путін наказав привести сили стримування "в особливий режим бойового чергування". Це, звичайно, ознака залякування. Але це також ознака того, що Росія має намір міняти плани.

Друга ознака: окупанти знизили темпи наступу. Про це вранці 28 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

Ймовірно, бункерний дід напружено думає, що робити далі. Але в нього не так багато варіантів.

Які варіанти залишилися у Путіна?

Є лише три можливі плани дій. Розташуємо їх за ступенем ймовірності:

1) Війна на виснаження сил. Росія може вести позиційні бої протягом кількох місяців, мобілізуючи свої майже нескінченні ресурси. Це призведе до важкої ситуації в Україні.

Потрібно готуватися до посилення обстрілів, знищення об'єктів інфраструктури. Під ударом опиниться, зокрема, українська газотранспортна система. Можемо залишитись без тепла, світла, зв'язку. Але шанс вистояти є!

Україна отримує дедалі більшу підтримку своїх міжнародних партнерів. Йдеться, зокрема, про прямі постачання зброї. Активно надають ЄС, США, Туреччина та інші країни. Йдеться також про гуманітарну допомогу, економічний та політичний тиск на агресора.

Варіант цей невигідний ані Україні, ані Росії. Але він є найбільш можливим суто з суб'єктивної причини.

Путін взяв на себе перед російськими елітами персональну відповідальність за те, що відбувається. Переконував їх у швидкому провалі України. Тепер він може просто тягнути час, роздаючи цінні вказівки.

Економічна та соціальна ситуація в Росії теж швидко ускладнюватиметься. Але якийсь час це можна буде видавати за труднощі воєнного часу, замовчуючи те, що ця війна не потрібна нікому, окрім Путіна.

2) Менш ймовірний, але теж варіант – мирні переговори.

Тут перше запитання, які можуть бути переговори із загарбниками? Відповідь така: якісь переговори мають бути.

Перші – про припинення вогню.

Другі – про виведення окупантів з території країни.

Треті – про звільнення захоплених земель.

Четверті – про економічні компенсації з боку агресора.

Є про що поговорити... Поки тривають переговори, військові дії переходять у неактивну фазу.

Росія продовжуватиме наповнювати диверсантами українські регіони, Україна має бути готова цьому протидіяти. Але артилерія замовкне, ракети перестануть літати. Почне налагоджуватися мирне життя.

Але зараз переговори не можуть закінчитися успішно. Росія пропонує нам капітуляцію. Потрібен час, щоб поторгуватися з ними.

І тут є ще одна проблема. Варіант реальних переговорів – із припиненням вогню, обміном вимогами – це крах персонально для Путіна. Він буде дискредитований з очей росіян. Тому варіант хороший, але не найімовірніший.

3) Ще Путін може застрелитися у своєму бункері. Найкращий варіант і для нас, і для громадян РФ.

Зараз Путіна часто порівнюють з Гітлером. Було б чудово, якби аналогія вийшла повною.

Але Путін не почувається повністю загнаним у кут. А ось росіяни починають відчувати. Марія Снігова – російська журналістка з "Ехо Москви" пише (зі скороченнями):

"Результати кількох днів воєнних дій: ми – світові ізгої. Не думаю, що росіяни усвідомлюють весь масштаб катастрофи, що сталася. Це не про курс долара. Проти нас зараз увесь світ... На нас тепер тавро нацистської Німеччини і від нього не відмитиметься довгі десятиліття. Росія опиняється у світовій ізоляції безпрецедентного рівня."



Росія може застосувати ядерну зброю?

Ні, не може. Цей варіант поки що виглядає фантастичним. Пізніше пояснимо чому.



Коли стане зрозумілим новий план Путіна?

Тут два варіанти. Або вже сьогодні, або протягом 2–3 днів. І це особливо важливо для розуміння суті.

Якщо буде затримка на кілька днів – це для нас чудовий варіант. Це означає, що плану Б у Росії не було, вони почали складати його на коліні. Це також означає, що Путін витрачає час на те, щоб утихомирити свою еліту, всіх цих бюрократів і яструбів. Тобто затримка у реакції у відповідь з боку Росії – це нам на руку.

Якщо план Путіна проявиться вже сьогодні – гірший варіант. Це означає, що вони таке передбачали, більш готові. А сатрапи бункерного діда все ще більш менш покірні.

За попередньою інформацією, Охтирку було обстріляно вакуумними снарядами, а вони заборонені міжнародними конвенціями. Також били Градами по житлових кварталах Харкова. Але тут висновки робити рано: можливо, ексцес виконавців, а не нова стратегія.

Різниця між варіантами є. Але для нас вона не дуже суттєва.

У Путіна буде новий план. А що нам робити?

Наш план не змінюється. Немає причин для веселощів, не можна розслаблятися. Зараз такий момент, коли кожен може принести користь спільній справі. Тому ось що треба робити:

Вступати до лав ЗСУ . Усі, хто відчуває, що готовий воювати, йдіть у військкомати.

. Усі, хто відчуває, що готовий воювати, йдіть у військкомати. Якщо ви не підходите для служби за медичними показниками, вступайте до територіальної самооборони.

Допомагайте армії та загонам оборони де можете і чим можете.

Чим більше ми тримаємося, тим сильнішими стаємо. Все буде добре.

Чому все буде гаразд?

1. Зброї незабаром буде достатньо.

Тут як із кредитами МВФ, лише навпаки. Нам давали кредити – гроші кудись поділися, а ефекту не було. Така ось народна українська традиція. Тому ресурс кредитів вичерпався.

Якби нам давали зброю, а ми її покидали б і розбіглися, то зброї б більше нам не давали. Але вийшло все навпаки. Тому зброї поки що не вистачає. Її і не вистачатиме на всі 100%. Але те, що вона буде – факт 100%.

2. Буде важко, але це ненадовго.

Є проблеми з продуктами, комунікаціями, комуналкою. Десь немає світла, опалення. Це справжнє лихо. Але ситуація почне вирівнюватись швидко. У нас зараз у союзниках увесь світ. Їхня підтримка реальна. Гуманітарної катастрофи наші союзники не допустять.

3. Україна незабаром стане членом ЄС.

Це і є справжня українська мрія стати частиною вільного світу. Нині шанс на це великий як ніколи. Україну можуть прийняти до Євросоюзу за спеціальною процедурою, і я коротко поясню чому.

Євросоюз об'єднався з урахуванням ідеалів. Рівноправність, свобода, соціальна економіка, толерантність, ну ви знаєте… Зараз такий момент, коли самі європейці злегка зневірилися в цих ідеалах. Для них було великим відкриттям, що є величезний народ, готовий проливати кров за ці ідеали. І цей народ досі не є в ЄС.

Вони серйозно мають намір виправити цей момент.

4. Країною керують тямущі лідери

Ось вже не думав, що таке напишу. Журналісти сфокусовані на безглуздості влади.

Але мушу визнати, у нас розумні керівники, їм можна довіряти. Це показали два останні тижні – адже ситуація загострилася ще до початку відкритого вторгнення.

У нас видатний міністр оборони. Він був призначений нещодавно, і треба сказати, що наш міністр прийшов вчасно.

І особиста думка, у нас просто блискучий міністр закордонних справ. Невдовзі всі дізнаються, що він зробив для України неймовірні речі.

Рейтинг президента – 91%? Той випадок, коли Путін хотів знищити Україну, дискредитувати нашу владу, розколоти західний світ. Але щось пішло не так…