Путін розпочав війну проти України. Ракети падають на українські міста. Онлайн (оновлюється)

Вночі 24 лютого Росія почала вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні

/ Фото: "Сегодня"

Найстрашніше сталося. Вночі, 24 лютого, Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи гримлять у всій країні. Путін перейшов останню межу і остаточно затаврував себе ворогом людства.

24 лютого

04.40 Путін виступив із публічним телезверненням у якому свою агресію назвав оголосив початком спецоперації на Донеччині. Він знову висунув ультиматум Україні з вимогою негайної капітуляції.

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Верхом цинізму прозвучали його слова про те, що, розпочавши атаку на Україну, Росія захищає себе.

04.50 На цю хвилину відомо, що сильні вибухи періодично лунають в Одесі, Харкові, Миколаєві, Маріуполі, Бердянську, Василькові та Борисполі .