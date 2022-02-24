Путін розпочав війну проти України. Ракети падають на українські міста. Онлайн (оновлюється)

Найстрашніше сталося. Вночі, 24 лютого, Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи гримлять у всій країні. Путін перейшов останню межу і остаточно затаврував себе ворогом людства.
24 лютого
04.40 Путін виступив із публічним телезверненням у якому свою агресію назвав оголосив початком спецоперації на Донеччині. Він знову висунув ультиматум Україні з вимогою негайної капітуляції.
Верхом цинізму прозвучали його слова про те, що, розпочавши атаку на Україну, Росія захищає себе.
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04.50 На цю хвилину відомо, що сильні вибухи періодично лунають в Одесі, Харкові, Миколаєві, Маріуполі, Бердянську, Василькові та Борисполі .