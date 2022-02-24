Лідер РФ закликав українські війська покинути Донбас, щоб усе закінчилося мирно

Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію в Україні.

Про це він сказав під час чергового звернення.

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Заява Путіна

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

"Наша мета — денацифікація та демілітаризація", — сказав глава РФ.

Президент країни-агресорки закликав усіх військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та "йти додому".

Україна закрила повітряний простір

З четверга, 24 лютого, повітряний простір України закритий. Це пов'язано із ситуацією навколо нашої країни.

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"Польоти цивільних літаків тепер обмежені всередині України", — йдеться у повідомленні Flightradar24 у Twitter.

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