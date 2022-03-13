Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Путін, прокинься!": у містах України тисячі людей вийшли проти окупантів (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 14:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жителі міст вийшли на центральні вулиці із національними прапорами
Мітинги проходять одразу у кількох містах України / Колаж "Сьогоні"
Мітинги проходять одразу у кількох містах України / Колаж "Сьогоні"

Сьогодні, 13 березня, у містах України, де знаходяться російські війська, мирні жителі проводять мітинги. Люди із Херсона, Бердянська, Мелітополя виступають за свободу від російської окупації.

У Херсоні продовжується безстроковий мітинг проти окупантів. Жителі міста зібралися біля кінотеатру "Україна" з національними прапорами та транспарантами, де було написано: "Херсон це Україна", "Путін, прокинься. Ти обістявся", "Херсон – Україна".

Реклама

Також люди називають російських військових фашистами. Російські окупанти відкрили вогонь.

Реклама

На мітинги вийшли і жителі Мелітополя, де 11 березня окупанти викрали мера міста. Люди прийшли з національними прапорами, а також скандують: "Мелітополь – Україна" та "Де наш мер?".

Реклама

Не спокійно також у Бердянську. Там на вулиці міста з національними прапорами вийшли понад сотню людей. Вони скандують: "Бердянськ це Україна", а також постійно повторюють, що вони є українцями.

Війна в Україні 13 березня

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Капітан Силівакін Ростислав - командир механізованого батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. За успішні бої з переважаючими силами противника, звільнення українських міст і сел Сумщини нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти