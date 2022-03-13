"Путін, прокинься!": у містах України тисячі людей вийшли проти окупантів (відео)

Сьогодні, 13 березня, у містах України, де знаходяться російські війська, мирні жителі проводять мітинги. Люди із Херсона, Бердянська, Мелітополя виступають за свободу від російської окупації.
У Херсоні продовжується безстроковий мітинг проти окупантів. Жителі міста зібралися біля кінотеатру "Україна" з національними прапорами та транспарантами, де було написано: "Херсон це Україна", "Путін, прокинься. Ти обістявся", "Херсон – Україна".
Також люди називають російських військових фашистами. Російські окупанти відкрили вогонь.
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На мітинги вийшли і жителі Мелітополя, де 11 березня окупанти викрали мера міста. Люди прийшли з національними прапорами, а також скандують: "Мелітополь – Україна" та "Де наш мер?".
Не спокійно також у Бердянську. Там на вулиці міста з національними прапорами вийшли понад сотню людей. Вони скандують: "Бердянськ це Україна", а також постійно повторюють, що вони є українцями.
Війна в Україні 13 березня
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