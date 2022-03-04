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Путін збирає нове військо з киргизів та якутів – Данилов

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4 березня, 20:50
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За даними СБУ, росіяни не хочуть нести "русский мир" в Україну
Ні летіти, ні їхати в Україну громадяни Росії вже не хочуть / Колаж "Сьогодні"
Ні летіти, ні їхати в Україну громадяни Росії вже не хочуть / Колаж "Сьогодні"

У міжнародного злочинця Володимира Путіна дедалі менше резерву для поповнення запасів "гарматного м'яса", тому він починає тиснути на партнерів з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Дані СБУ

"Наша розвідка має дані, що у Путіна зараз є бажання залучити ОДКБ – узбеків, киргизів та інші народності цієї організації. Якщо ми це побачимо, це буде взагалі неприпустимо. Більше того, у нас є інформація, що зараз вони роблять спроби збирати (армію – Ред.) на Далекому Сході, там, де живуть удмурти, якути, північні народності. Вони там їх збирають, тому що охочих воювати на цілині не так багато, як так сталося, якщо в роті було 100 людей, а залишилося четверо: "Навіщо ви нам брешете?" – це вже відбувається буквально сьогодні", – сказав Олексій Данілов.

Втрати ворога

  • За офіційними даними на ранок 4 березня, внаслідок вторгнення Росії в Україну російська армія втратила вбитими понад 10 000 людей. При цьому є інформація про загиблих окупантів у районах, де немає постійної дислокації армії України, а отже, вони можуть ще бути не враховані в офіційній статистиці.
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що лише у боях за Гостомель українські бійці спецназу за підтримки територіальної оборони за останні дві доби знищили понад 50 окупантів.
  • Російський сенатор Людмила Нарусова на засіданні Ради Федерації Російської Федерації 4 березня повідомила про величезні втрати армії Росії в Україні.

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