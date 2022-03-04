Путін збирає нове військо з киргизів та якутів – Данилов

У міжнародного злочинця Володимира Путіна дедалі менше резерву для поповнення запасів "гарматного м'яса", тому він починає тиснути на партнерів з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дані СБУ
"Наша розвідка має дані, що у Путіна зараз є бажання залучити ОДКБ – узбеків, киргизів та інші народності цієї організації. Якщо ми це побачимо, це буде взагалі неприпустимо. Більше того, у нас є інформація, що зараз вони роблять спроби збирати (армію – Ред.) на Далекому Сході, там, де живуть удмурти, якути, північні народності. Вони там їх збирають, тому що охочих воювати на цілині не так багато, як так сталося, якщо в роті було 100 людей, а залишилося четверо: "Навіщо ви нам брешете?" – це вже відбувається буквально сьогодні", – сказав Олексій Данілов.
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