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Путін витрачає на окупований Донбас до 5 млрд доларів на рік – Резніков

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
2 вересня, 12:25
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Міністр додав, що нам потрібно бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії
Олексій Резніков сказав, що жоден президент не розміняє Донбас на Крим.
Олексій Резніков сказав, що жоден президент не розміняє Донбас на Крим. / Фото: mtot.gov.ua

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що Російська Федерація витрачає на утримання окупованого Донбасу до 5 млрд доларів на рік. Тобто ці витрати з 2014 року можна оцінити в 35 млрд доларів.

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"Вони витрачають на рік до 5 млрд доларів тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це 35 млрд доларів. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі", – сказав він в інтерв'ю liga.net.

На думку Рєзнікова, якщо російська сторона буде розуміти, що утримувати ці території дуже дорого, а сенсу ніякого немає, то буде шукати варіанти, як з цього вийти.

"Шукатимуть відповідний формат. Тому нам треба бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи ... Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", – додав міністр.

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Загроза нападу

  • Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".
  • На навчання до Білорусі з'їжджається величезна кількість російських військових та техніки, а білоруський напрям один з найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.
  • Також одним з головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.

Як розповідав нам колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко, Росія може напасти на Україну у вересні, але Путін поки чекає одного важливого моменту.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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