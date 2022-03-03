Захисники України ліквідували російського генерал-майора ВДВ Суховецького

Вже полетіли голови вищестоящих армійців!

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні було вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7-ї дивізії ВДВ Андрія Суховецького.



Про це повідомив Сергій Чіпілєв у "ВКонтакті".

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І поки в Росії оплакують його смерть, українці у коментарях відправляють його в пекло.

"Ми вбили генерал-майора російської армії. Путін, ти наступний. Готуйся", – написав нардеп Олексій Гончаренко.

Втрати окупантів

Втрати окупантів з 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 9000 осіб;

танків – 217 од.;

бойових броньованих машин – 900;

артилерійських систем – 90;

реактивних систем залпового вогню – 42;

засобів ППО – 11;

літаків – 30 (інформація уточнюється);

вертольотів – 31 (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 374;

легких швидкісних катерів – 2;

цистерн з паливом – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Реклама

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

Також нагадаємо, трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.