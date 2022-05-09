Путін жахливо помилився, коли почав цю війну – Постійний представник США при ОБСЄ

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну буде складно продемонструвати своїм прихильникам хоча б якусь перемогу, зважаючи на ті велетенські помилки, які він зробив. Дипломат переконаний, що тріумфатором у розв'язаній Путіним війні буде Україна.
Про це Майкл Карпентер заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"Він вже жахливо помилився, коли почав цю війну. І, звичайно, Росія програла в битві під Києвом, її сили було відкинуто від столиці, в Чернігівській і Сумській областях. Тепер вони намагаються наступати на сході і на півдні", – сказав він.
Майкл Карпентер зауважив, що йому складно побачити, як Путін може вигадати якусь перемогу в Україні, зважаючи на помилки, які він зробив. Дипломат висловив переконання, що Україна обов’язково переможе.
"Україна, зрештою, буде тріумфатором у цій війні. Імперіалістичний світ, в якому одна людина може диктувати всьому світу свої правила, не зазнає успіху, він програє", – підкреслив представник США при ОБСЄ.
Майкл Карпентер також зазначив, що санкції Заходу вже завдали російській економіці великої шкоди.
"Санкції і заходи експортного контролю з боку західних країн – ми говоримо не лише про захід географічний, але й про Австралію, і про Нову Зеландію, і Японію, – що тепер у них не буде розвиватися ані економіка, ані військово-промисловий комплекс", – резюмував він.
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