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Путін жахливо помилився, коли почав цю війну – Постійний представник США при ОБСЄ

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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9 травня, 15:44
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Майкл Карпентер вважає, що президенту країни-агресора буде складно вигадати якусь перемогу
Майкл Карпентер (ліворуч) вважає, що Володимиру Путіну (праворуч) буде складно вигадати для своїх прихильників хоч якусь перемогу
Майкл Карпентер (ліворуч) вважає, що Володимиру Путіну (праворуч) буде складно вигадати для своїх прихильників хоч якусь перемогу / Фото: AFP, Голос Америки, Колаж: Сьогодні

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну буде складно продемонструвати своїм прихильникам хоча б якусь перемогу, зважаючи на ті велетенські помилки, які він зробив. Дипломат переконаний, що тріумфатором у розв'язаній Путіним війні буде Україна.

Про це Майкл Карпентер заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Він вже жахливо помилився, коли почав цю війну. І, звичайно, Росія програла в битві під Києвом, її сили було відкинуто від столиці, в Чернігівській і Сумській областях. Тепер вони намагаються наступати на сході і на півдні", – сказав він.

Майкл Карпентер зауважив, що йому складно побачити, як Путін може вигадати якусь перемогу в Україні, зважаючи на помилки, які він зробив. Дипломат висловив переконання, що Україна обов’язково переможе.

"Україна, зрештою, буде тріумфатором у цій війні. Імперіалістичний світ, в якому одна людина може диктувати всьому світу свої правила, не зазнає успіху, він програє", – підкреслив представник США при ОБСЄ.

Майкл Карпентер також зазначив, що санкції Заходу вже завдали російській економіці великої шкоди.

"Санкції і заходи експортного контролю з боку західних країн – ми говоримо не лише про захід географічний, але й про Австралію, і про Нову Зеландію, і Японію, – що тепер у них не буде розвиватися ані економіка, ані військово-промисловий комплекс", – резюмував він.

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