Український "двійник" Володимира Путіна: Мені вистрілили в обличчя, потім справу намагалися зам'яти

Сьогодні виповнилося 7 років, як на Донбасі почалася війна. Її безпосередньо пов'язують з ім'ям президента Росії Володимиром Путіним. З тим же ім'ям пов'язують і військову напругу на українських кордонах, що почалася у березні.

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Наскільки важко жити з таким ім'ям і прізвищем? Як ми з'ясували, в Україні зареєстровано як мінімум 6 людей, ім'я та прізвище яких за паспортом – Володимир Путін. "Сьогодні" поспілкувався з тезками глави держави-агресора.

Один із них – харків'янин, інший – луганець, двоє значаться як жителі сіл в центральній частині України, а ще двоє проживають Хмельницької області.

Скріншот з держреєстру декларацій

Як Володимир Путін побудувати церкву в Хмельницькому допомагав

Наш співрозмовник – Володимир Путін з міста Хмельницький. Йому 49 років, у нього за плечима три вищі освіти. В недалекому минулому працював заступником начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької мерії, а зараз є приватним підприємцем – займається утепленням будинків і за можливості допомагає рідному краю. Наприклад, за його сприяння було збудовано церкву. Говорить Володимир Путін з Хмельницького виключно українською.

Володимир Путін з Хмельницького

"Ті, хто мене знає, – вони не дивуються, а незнайомі – вони, звичайно, буває і жартують. Наведу такий приклад. У 2014 році я разом з дружиною їздив відпочивати за кордон. Це була весна, орієнтовно – квітень. Так ось, коли повертався, то український прикордонник, перевіряючи мій паспорт, довго вчитувався. Потім сказав наступне: "Володимир Путін? Ми Вас швидко не чекали..."

Як виявилося, прізвище Путін у Володимира Васильовича – не від народження, він змінив його близько 20 років тому.

"Раніше у мене було прізвище Біленький. Було особисте рішення, необхідність змінити прізвище. На яке саме – тоді це не мало значення".

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До цього Путін додає, що, наприклад, ніколи в житті не куштував російських щів, але завжди радий рідній українській страві – вареникам.

Як виявилося, не все гладко складалося в житті українського Путіна. За його словами, восени минулого року на нього було скоєно замах, у якого політичне підґрунтя.

"Стріляли мені в обличчя. Стрільцем був представник однієї з політичних сил. У мене склалося враження, що поліція намагається "зам'яти" справу. Особу стрільця встановлено, але підозру йому не оголошено..."

Путіни в Україні торгують нерухомістю, чаєм і прянощами

Також ми дізналися, чим в Україні займаються інші однофамільці президента країни-агресора.

Наприклад, Путін з міста Біла Церква Київської області в держреєстрі підприємців значиться як фахівець по роботі з нерухомістю.

Путін з чернівецького села Малинці, згідно з реєстром, торгував чаєм і прянощами.

Путін з села Козельщина Полтавської області значився як підприємець сфери освіти.

Відповідно до реєстру, є Путіни і в Київській області. Наприклад, Путін з Обухова займається підприємництвом у сфері комп'ютерних технологій.

Ще один Путін значився підприємцем у місті Канів Черкаської області, де покоїться прах Тараса Шевченка.

Всього, згідно з реєстраційними даними, в Україні проживають як мінімум 112 людей з прізвищем Путін. Нагадаємо, раніше в США розповіли про можливий небезпечний сценарії президента Росії Володимира Путіна.

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