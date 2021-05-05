Путіна потрібно притиснути. В'язень Кремля Бессарабов звернувся до Блінкена з проханням

Байден і Зеленський готуються до зустрічей з Путіним і там необхідно підняти одне важливе питання

Напередодні приїзду в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена до нього звернувся по допомогу незаконно засуджений в окупованому Криму українець Олексій Бессарабов. Він попросив американського дипломата, щоб президент США Джо Байден підняв тему українських політв'язнів на майбутній зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Реклама

Про це йдеться в його зверненні, яке є в розпорядженні Крим.Реаліі.

За його словами, на цей момент питання звільнення українських політв'язнів з Криму майже не обговорюється на міжнародному рівні.

"Ми, політв'язні, знаючи про підготовку зустрічей президента України, а потім і президента США з російським президентом, вважаємо, що ключовою повинна бути тема безумовного звільнення незаконно утримуваних Росією осіб в колоніях на території Росії і Криму. Це не питання політики, це питання відновлення мінімального рівня довіри, честі і моралі лідерів націй ХХI століття", – йдеться у зверненні.

Читайте також: Байден визначився з датою зустрічі з Путіним (відео)

Реклама

Бессарабов зазначив, що українські в'язні Кремля майже забуті світом, а проблема Криму не обговорюється ні в "нормандському форматі", ні в мінських переговорах, а тільки говорять про Донбас.

У той же час він висловив подяку, що останніми роками імена політв'язнів фігурують в резолюціях Європейського парламенту і у виступах представників Постійної місії США в ОБСЄ.

"Нам залишається тільки вірити, що за наявності політичної волі під впливом США ми зможемо вийти на свободу", – додав політв'язень.

Нагадаємо, українці Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані в жовтні 2016 року за нібито диверсійну діяльність. У квітні 2019 року так званий Севастопольський міський суд оголосив Дудку і Бессарабова винними у підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (ст. 222, ч. 3, ст. 222.1, ч. 3, ст. 30, ч. 1; ст. 281 ч. 2, п. "а" УК РФ). "Кримським диверсантам" винесли жорсткий вирок у вигляді 14 років позбавлення волі і штрафу.