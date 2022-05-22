"П'яний скандал": депутат Рівненської облради та журналістка потрапили у ДТП (фото/відео)

Через п'яну їзду у винуватця ДТП відібрали позашляховик на потреби ЗСУ

Олександр Данильчук та Ольга Ферар були в нетверезому стані в авто

У Рівному депутат обласної ради Олександр Данильчук та його супутниця – журналістка та піарниця Ольга Ферар, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, влаштували ДТП.

Відео спілкування депутата та журналістки у соціальній мережі Facebook опублікувала прокурор.

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На зауваження власниці потерпілого авто Ольги Ліхач, яка працює у прокуратурі, дівчина почала скандалити, а депутат із пляшкою у руці заявив, що він "усе вирішує".

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"Інспектори склали на водія Toyota адмінпротоколи за скоєння ДТП та керування у стані алкогольного сп'яніння, а ще склали протокол про керування транспортним засобом без документів", – прокоментувала патрульна поліція Рівненщини.

Речник Рівненської ОВА Олександр Поліщук повідомив, що позашляховик вилучили на потреби ЗСУ.

"Автомобіль вилучено. Як це було із сотнями інших вилучених автомобілів у нетверезих водіїв. На Рівненщині всі рівні перед законом. Винятків немає. Це позиція очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля. Його філософія "Рівненська область – територія рівних можливостей" стосується й рівної відповідальності за свої вчинки кожної людини, незалежно від статусу, прізвищ або посад", – сказав він.

Авто будуть забирати у п'яних

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння в умовах воєнного часу.