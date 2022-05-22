Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польщі у Києві 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

"П'яний скандал": депутат Рівненської облради та журналістка потрапили у ДТП (фото/відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 травня, 17:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через п'яну їзду у винуватця ДТП відібрали позашляховик на потреби ЗСУ
Олександр Данильчук та Ольга Ферар були в нетверезому стані в авто
Олександр Данильчук та Ольга Ферар були в нетверезому стані в авто

У Рівному депутат обласної ради Олександр Данильчук та його супутниця – журналістка та піарниця Ольга Ферар, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, влаштували ДТП.

Відео спілкування депутата та журналістки у соціальній мережі Facebook опублікувала прокурор.

Реклама

Реклама

На зауваження власниці потерпілого авто Ольги Ліхач, яка працює у прокуратурі, дівчина почала скандалити, а депутат із пляшкою у руці заявив, що він "усе вирішує".

Реклама

"Інспектори склали на водія Toyota адмінпротоколи за скоєння ДТП та керування у стані алкогольного сп'яніння, а ще склали протокол про керування транспортним засобом без документів", – прокоментувала патрульна поліція Рівненщини.

Речник Рівненської ОВА Олександр Поліщук повідомив, що позашляховик вилучили на потреби ЗСУ.

"Автомобіль вилучено. Як це було із сотнями інших вилучених автомобілів у нетверезих водіїв. На Рівненщині всі рівні перед законом. Винятків немає. Це позиція очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля. Його філософія "Рівненська область – територія рівних можливостей" стосується й рівної відповідальності за свої вчинки кожної людини, незалежно від статусу, прізвищ або посад", – сказав він.

Авто будуть забирати у п'яних

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння в умовах воєнного часу.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 22 травня
1
Особовий склад 29050
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 599
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2194
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29928.75

Bitcoin Cash (BCH)

199.92

Binance Coin (BNB)

319.04

Ethereum (ETH)

2016.92

Litecoin (LTC)

71.75

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти