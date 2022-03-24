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П'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 березня, 15:56
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Через місяць після початку війни в Україні Верховна Рада провела позачергове засідання, на якому була прийнята низка рішень
З ОПЗЖ вийшли ще п'ять нардепів
З ОПЗЖ вийшли ще п'ять нардепів / Фото: Колаж: Сьогодні

На позачерговому засіданні парламенту п'ять народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" вийшли із фракції. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко

Заяви на вихід зі складу фракції подали:

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  • Валерій Гнатенко
  • Ігор Кісільов
  • Олександр Лукашев
  • Володимир Мороз
  • Наталія Приходько

Також Антон Яценко вийшов із фракції "Батьківщина".

15 березня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. А ще депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.

РНБО призупинила діяльність низки партій

20 березня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".

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Верховна Рада ще вивчає рішення Ради національної безпеки щодо припинення діяльності партій, які мають зв'язки з Росією.

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Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
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Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

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