П'ять депутатів Ради можуть визнати олігархами: "слуга народу" про новий закон

Корнієнко заявив, що до олігархічного законопроєкту вже подано більше тисячі правок, хоча він вважає – там нічого міняти

У Раді є дуже багаті депутати. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що закон №5599 про олігархів буде прийнятий остаточно восени, але вже зараз під критерії олігарха потрапляють до п'яти народних депутатів.

Реклама

Про це він розповів в інтерв'ю Українським новинам.

На питання, скільки, на його думку, депутатів Ради можуть в теорії бути віднесені до числа олігархів, він відповів: "Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до п'яти людей може претендувати. Називати колег не буду".

При цьому Корнієнко запевняє, що від "Слуги народу" до цього переліку ніхто не потрапляє. Він упевнений, що восени цей закон буде прийнятий.

"Мені особисто здається, що в цей законопроєкт можна вносити різні зміни, але в них немає сенсу. Це рамковий закон, фундаментальний, який прописує нову парадигму відносин між бізнесом, політикою і суспільством. Колеги внесли 1230 поправок і цікаво, що саме в них. Концептуально, я б в ньому нічого не змінив. Я б працював і зосередив би зусилля на прийнятті суміжного законодавства", – сказав глава партії.

Реклама

Корнієнко під суміжними законами бачить антитрастове законодавство, законопроєкт про Антимонопольний комітет, законопроєкт про медіа.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що в Україні останнім часом з'явилися нові олігархи. За його словами, в новому законі про деолігархізацію буде чітко прописано, які повинні бути критерії, щоб людину викликали на засідання РНБО.