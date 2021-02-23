П'ять міфів з стосовно індійської вакцини. Ми спростували всі

У вівторок, 23 лютого, прес-служба Міністерства охорони здоров'я заявила про реєстрацію в Україні вакцини Covishield, яка виготовляється в Індії за ліцензією AstraZeneca. На цей момент півмільйона доз вакцини вже в Україні, так що добровільна вакцинація стартує буквально зо дня на день.

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На жаль, навколо індійської вакцини виникло чимало спекуляцій, Covishield миттєво обросла домислами і міфами. Ми розглянули найголовніші і дійшли висновку, що всі вони, м'яко кажучи, не відповідають істині.

Вакцина не пройшла клінічні випробування

Оскільки мова йде про вакцину, виробленої за ліцензією Astra Zeneca, то всі випробування індійська вакцина пройшла. Клінічні випробування є трифазним процесом, під час якого визначають, наскільки ефективна імунна реакція вакцини і чи не дає вона небажаних побічних ефектів. Так ось, висока ефективність Covishield доведена даними досліджень третьої фази, які проводилися в Бразилії та Великобританії. По суті, Covishield – це просто місцева назва вакцини Oxford-AstraZeneca, розробленої в Британії.

Це дженерик

Вакцину неправильно називати дженериком, тому що цей термін відноситься тільки до хімічних засобів. Дженериками називають лікарські препарати, чий активний фармакологічний інгредієнт ідентичний (ну, майже) інгредієнту в іншому лікарському препараті. А вакцина являє собою біологічний засіб, а не хімічний.

Зокрема, Covishield виготовляють з ослабленої версії вірусу застуди (відомої як аденовірус) шимпанзе. Звичайно ж, його модифікували, щоб він був максимально схожий на коронавірус. Така вакцина змушує організм людини виробляти антитіла для боротьби з COVID-19.

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Крім того, дженерик створюється без ліцензії – у чому, власне, і полягає сенс виробництва подібних препаратів.

Нагадаємо, що вакцину Covishield виробляють за ліцензією, а це означає, що індійському виробникові точно відома технологія виробництва і він відповідає її стандартам. Друга країна, яка отримала ліцензію AstraZeneca – Південна Корея. Точно також Угорщина запускає за ліцензією виробництво російської вакцини Супутник V.

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У цієї вакцини занизька ефективність

Ні, ефективність вакцини сягає 90%. Міжнародні клінічні випробування показали, що при введенні половини дози, а потім щеплення повною дозою ефективність сягає 90%.

Однак неопубліковані дані свідчать про те, що тривалість проміжку часу між першим і другим щепленням дійсно впливає на ефективність вакцини. Так, в групі, де проміжок часу між щепленнями був більше, ефективність після першої дози досягає 70%.

Індійській медицині не можна довіряти

Ні, індійська медицина і фармакологія демонструють відповідність найвищим стандартам. Щоравда, тут є нюанси. Індія величезна країна, і медицина там абсолютно різна. Паралельно співіснують підприємства з найсучаснішими технологіями і ті, які застосовують навколонаукові і зовсім ненаукові методи.

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Що стосується Інституту сироватки крові, який, власне і випускає Covishield (на хвилиночку, 50 млн доз вакцин в місяць, а через рік ця цифра збільшиться вдвічі) – це найбільше виробництво не тільки за масштабами Індії, але і в світі. І взагалі, Індія виробляє 60% всіх вакцин.

Ця вакцина неефективна для літніх людей

Неправда. Ще 10 лютого Світова організація організація охорони здоров'я заявила про те, що AstraZeneca рекомендується людям старше 65 років. Цю рекомендацію підтвердив керівник Оксфордської групи вакцин, професор Ендрю Поллард. А ось ефективність щеплень дітям від 6 до 17 років поки ще до кінця не вивчена, клінічні випробування почалися тільки недавно.

Нагадаємо, що 23 лютого о 11:20 в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак з Індії з першою партією вакцини проти коронавируса. Телеканал "Україна 24" показав перші кадри розвантаження препарату.

Відео: "Україна 24"

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