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П'ять мільйонів доз: Україна знайшла нових постачальників COVID-вакцини

12 квітня, 19:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Україна домовляється про постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби з Об'єднаними Арабськими Еміратами

Україна веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про закупівлю 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби. Йдеться про препарат китайської компанії Sinopharm, який в ОАЕ під назвою Hayat-Vax COVID-19 виробляє компанія G42.

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Це питання, як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, обговорювали під час візиту української делегації в ОАЕ.

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"На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько двох мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021 року", – передає пресслужба.

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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запропонував керівництву G42 розглянути можливість локалізації виробництва вакцини проти COVID-19 в Україні. Рішення про це має бути прийнято до кінця травня 2021 року.

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Раніше ми повідомляли, що Китай визнав низьку ефективність своїх вакцин. Однією з них скоро почнуть робити щеплення українцям.

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ОАЕ вакцина Украина коронавірус
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