П'ять учасників заворушень у Нових Санжарах засудили до 5 років позбавлення волі

Суд засудив п'ятьох із 13 фігурантів, від дій яких постраждали працівники поліції під час заворушень у Нових Санжарах у лютому 2020 року, до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

Ще чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, і двох людей, причетних до хуліганських дій, зобов'язали сплатити штрафи.

Двоє фігурантів справи були звільнені від кримінальної відповідальності, оскільки вперше скоїли кримінальний злочин і "перестали бути суспільно небезпечними".

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Нагадаємо, у лютому 2020 року в Нових Санжарах Полтавської області відбулися акції проти розміщення у Медичному центрі Національної гвардії людей, евакуйованих із Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу в цій країні.

Місцеві жителі вважали, що медичний центр не має відповідного обладнання і в разі спалаху коронавірусу це стане справжньою катастрофою.

Всі подробиці в спецтемі Евакуація українців в Нові Санжари

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