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СЬОГОДНІ Новини України

П'ятниця без дощів: прогноз погоди на 15 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 жовтня, 06:00
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Цього дня в Україні стовпчики термометрів не піднімуться вище 17 градусів тепла
У п'ятницю в Україні опадів не прогнозують/Колаж: Сьогодні
У п'ятницю в Україні опадів не прогнозують/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 15 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Водночас у суботу, 16 жовтня, в Одесі прогнозують дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вітер по всій території країни — 5-10 м/с. На заході очікується 12-15 градусів тепла. На сході прогнозують +11-15 градусів.

У північних регіонах — 11-15 градусів тепла. На півдні України варто очікувати +12-17 градусів.

У Києві опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від +12 до +14 градусів.

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Зима в Україні

Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів — від крижаних дощів та снігопадів уже в грудні та потепління після Нового року до сильних морозів у лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами та снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", — розповів Горбань.

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